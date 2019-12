Des touristes étrangers au Vietnam. Photo: internet



Hanoï (VNA) - Lundi, l'Administration nationale du tourisme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a fait le bilan des activités de 2019 et défini des orientations pour 2020.

En 2019, le pays a comptabilisé environ 18 millions de visiteurs étrangers, soit une hausse de plus de 16% en glissement annuel, et 85 millions de touristes domestiques (+6%). Les recettes touristiques sont estimées à plus de 720.000 milliards de dongs, +16%.

Le Vietnam est considéré comme l'un des dix pays ayant la croissance du nombre de touristes la plus rapide au monde.

En 2020, le pays vise environ 20,5 millions de touristes étrangers et 90 millions de touristes domestiques, et plus de 830.000 milliards de dongs de recettes. -VNA