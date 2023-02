Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le secteur du textile-habillement du Vietnam s'efforce d'atteindre 47 milliards de dollars d'exportations cette année. De nombreuses entreprises ont reçu des commandes jusqu'à fin du premier trimestre, assurant des emplois stables à leurs employés.



Toutefois, selon les prévisions, la demande mondiale totale de produits textiles en 2023 diminuerait d'environ 5% par rapport à 2022 pour s'établir à près de 700 milliards de dollars, ce qui devrait affecter les exportations vietnamiennes.



En outre, il existe de nombreuses difficultés concernant le coton. La production a augmenté mais la consommation a diminué, entraînant une baisse du prix du coton.



Selon le directeur général de Vinatex Cao Huu Hieu, la détermination claire et précise des difficultés aidera les entreprises à prendre des mesures proactives et à ne pas être déconcertées par les fluctuations du marché.



Quant au président de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (Vitas) Vu Duc Giang, il a insisté sur la nécessité de continuer d'appeler aux investissements dans d'approvisionnement en matières premières pour résoudre la pénurie, de développer des solutions de vente et de conception, de renforcer l'automatisation et la gouvernance numérique, d'améliorer la qualité des ressources humaines, etc. -VNA