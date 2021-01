Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh à la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre Pham Binh Minh a demandé au ministère des Affaires étrangères de suivre de près, avec détermination et persévérance, la lutte pour protéger fermement la souveraineté maritime et insulaire et les intérêts légitimes du Vietnam en Mer Orientale.

Le 11 janvier, le ministère des Affaires étrangères a tenu une conférence pour résumer les travaux en 2020, fixer les orientations et les tâches pour 2021.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a demandé au secteur diplomatique de se concentrer en 2021 sur la mise en œuvre effective de la politique étrangère du 13e Congrès national du Parti.

Le secteur diplomatique doit continuer à approfondir, de manière efficace et créative, les relations avec les pays voisins, les grands pays, les partenaires importants et les amis traditionnels; et à bien mettre en œuvre la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, le travail à l'égard des Vietnamiens résidant à l'étranger, a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères renforce la mise en œuvre de la direction du Secrétariat du Parti sur la promotion et le renforcement des relations extérieures multilatérales d'ici 2030; suivre de près, avec détermination et persévérance, la lutte pour défendre fermement la souveraineté maritime et insulaire et les intérêts légitimes du Vietnam en Mer Orientale, ainsi que les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels.

Lors de la conférence, les délégués ont profondément apprécié les récentes évolutions de la situation mondiale et régionale en 2020, donné des prévisions pour 2021 et évalué les affaires extérieures du Parti et de l'État du Vietnam.

Les affaires extérieures continuent d'être un point positif dans les réalisations du pays en 2020, contribuant à créer un environnement favorable à la construction et à la défense nationales et à rehausser la position du Vietnam. Les affaires étrangères ont apporté une contribution importante à la protection de la souveraineté du Vietnam, conformément au droit international.-VNA