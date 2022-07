Un coin de la ville de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le secteur des services est le principal pilier contribuant à relancer l'économie de la ville de Da Nang (Centre), a annoncé Tran Van Vu, président du Département municipal des statistiques.

Plus précisément, au cours du premier semestre cette année, Da Nang a affiché une croissance économique de 7,23%, avec une valeur totale estimée à plus de 57.792 milliards de dôngs, dont le secteur des services a augmenté de 9,82%, contribuant à 89,95% à la croissance totale de la ville.

La croissance de l'ensemble du secteur du commerce est estimée à 5,9% sur la même période. Les ventes au détail de marchandises ont atteint un revenu total de 31.917 milliards de dongs.

Les revenus des services d'hébergement et de restauration au cours des six premiers mois sont estimés à 8.329 milliards de dôngs, en hausse de 13,2 % par rapport à la même période de 2021.

En outre, d'autres secteurs du commerce et des services se redressent également fortement.

Selon le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang, Nguyen Van Quang, au cours des six derniers mois, Da Nang a rapidement promulgué de nombreuses directives et mesures effectives pour bien contrôler l’épidémie de COVID-19 et développer l’économie. La situation socio-économique de la ville continue de connaître des changements positifs dans tous les domaines, en particulier le secteur du tourisme. -VNA