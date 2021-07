Le chef de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, Nguyên Trong Nghia. Photo : VNA

Hanoï, 30 juillet (VNA) – Le chef de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, Nguyên Trong Nghia, a évoqué les tâches du secteur dans la lutte actuelle contre la pandémie de COVID-19 dans son interview à l'occasion du 91e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur (1er août).Nguyên Trong Nghia a déclaré que dans le contexte de la pandémie, le secteur a sensibilisé le public au double objectif de COVID-19, à la promotion du développement socio-économique et à l’assurance du bien-être social.Ces derniers temps, le secteur s'est joint de manière active, proactive et créative à la lutte contre la pandémie. Il a suivi de près les instructions du Bureau politique, du Secrétariat du Comité central du Parti, du Secrétaire général du Parti, du Président de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Premier ministre, du Comité de pilotage national sur la prévention et le contrôle du COVID-19, pour publier des documents guidant la diffusion du travail anti-pandémique en fonction des réalités.Dès le début de l'épidémie de COVID -19, la commission a publié le 3 février de l'année dernière des directives sur la prévention et le contrôle du COVID-19.Il a également travaillé en étroite collaboration avec le Comité de pilotage national sur la prévention et le contrôle du COVID-19, le ministère de l'Information et des Communications et l'Association des journalistes vietnamiens pour diriger le lancement des pages de rubriques et des équipes de journalistes chargées de couvrir le combat. Chaque agence de presse et les journalistes sont devenus des soldats en première ligne, contribuant à renforcer la confiance du public dans la direction du Parti et de l'État dans l'effort.Dans le contexte des évolutions compliquées de la pandémie, la Commission a activement élaboré et publié un plan sur le travail d'information sur la prévention et le contrôle du COVID-19 pour répondre à ses nouvelles exigences, reflétant la détermination et les efforts de l'ensemble du système politique et inspirant le sens de la solidarité pour le communauté, créant un consensus commun sur la sensibilisation et les actions parmi le public pour accomplir la tâche importante.Le secteur a demandé aux agences de presse de renforcer la discipline de l'information, de lutter et de s'opposer aux allégations déformées concernant le travail.Il a également activement saisi les informations et les opinions internationales sur la lutte contre la pandémie du Vietnam, suggérant ainsi une attention aux questions d'information et de vulgarisation pour promouvoir les images du pays et mettre en commun le soutien de la communauté internationale à l'effort.- VNA