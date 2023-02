Le secteur de l'industrie et du commerce s'efforce de réduire de 25 à 30 % ses émissions de CO2 d'ici 2030. Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Selon le plan d'action pour répondre au changement climatique dans le secteur de l'industrie et du commerce pour 2030, avec vision d'ici 2050, le ministère de l’Industrie et du Commerce vise une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 25 à 30 %.



Selon Tang The Hung, directeur adjoint du Département des économies d'énergie et du développement durable du ministère de l'Industrie et du Commerce, les mesures pour répondre au changement climatique doivent être intégrées dans tous les programmes, plans et stratégies du secteur. En même temps, la réponse au changement climatique relève de la responsabilité de toutes les organisations et de tous les individus du secteur de l'industrie et du commerce, du niveau central au niveau local et des entreprises.



L'objectif du plan est que d'ici 2030, les énergies renouvelables atteindront environ 15 à 20 % dans le mix énergétique national puis 25 à 30 % d'ici 2045, et que les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d'électricité seront d'ici 2050 d'environ 42 millions de tonnes d'équivalent CO2.