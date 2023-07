Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a demandé à l'Autorité des aéroports du Nord de mettre en œuvre des procédures pour suspendre l’accueil des avions desservant trois aéroports au Nord, pour se préparer au typhon Talim.Selon un télégramme officiel signé par le directeur de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, l’aéroport de Noi Bai sera ainsi temporairement fermé de 11h00 à 20h00 le 18 juillet, les aéroports de Van Don et de Cat Bi de 09h00 à 19h00 le même jour.Quant aux compagnies aériennes, Vietnam Airlines a décidé d’annuler les vols VN1184, VN1185, VN1173, VN1174 entre Ho Chi Minh-Ville et Hai Phong prévus initialement le 18 juillet, outre les vols VN1672, VN1673 entre Da Nang et Hai Phong. Elle a également décider de modifier l’heure de départ de certains vols desservant Hai Phong.Auparavant, Vietjet a également annoncé sa décision de modifier le plan d'exploitation d'un certain nombre de vols à destination et en provenance des aéroports dans la zone touchée par le typhon Talim.Selon le Centre National de Prévision Hydrométéorologique (NCHMF), à 16h00 le 17 juillet, le centre du typhon Talim était à environ 400 km à l'Est-Sud-Est de Mong Cai (Quang Ninh). Talim est considéré comme un fort typhon ces dernières années.De la nuit du 17 au 19 juillet, au Nord-Est, les provinces de Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Thai Nguyen, Tuyen Quang et Ha Giang devraient connaître de fortes pluies de 200-300mm, voire 400mm. Il existe des risques élevés de crues soudaines et de glissements de terrain dans les provinces de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Ha Giang, Lao Cai et Yen Bai.Selon le spécialiste Nguyen Van Huong du Centre National de Prévision Hydrométéorologique, le tyhon Talim n'aurait pas d'impact direct sur la région de Hanoï.-VNA