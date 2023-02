Jakarta février (VNA) - Les compagnies aériennes indonésiennes ont exprimé leur optimisme quant au fait que le nombre de passagers sur les liaisons intérieures est sur la bonne voie pour revenir au niveau d'avant la pandémie au premier trimestre 2024, soit près d'un an plus rapidement que prévu.

Photo d'illustration : Photo: Wikimedia

Le secrétaire général de l'Association nationale indonésienne de l'aviation (INACA), Bayu Susanto, a déclaré que la reprise complète de l'industrie aéronautique nationale, initialement prévue pour la fin de 2024, devrait désormais avoir lieu dès le premier trimestre de l'année prochaine, en supposant que "la tendance actuelle persiste". ”.Les estimations de l'Association du transport aérien international (IATA) publiées le 6 décembre prévoient que l'industrie aérienne de l'Asie-Pacifique (APAC) atteindra le niveau de 2019 en 2024.Le bureau des statistiques de l’Indonésie (BPS) a enregistré 52,5 millions de passagers des compagnies aériennes nationales l'année dernière, soit 68,5% du chiffre de 2019. Selon Bayu Susanto, les défis à la reprise des liaisons intérieures sont les taux d'intérêt élevés qui affectent les tarifs de location des avions, ainsi que les taux de change et les prix du carburant élevés.Il a déclaré que la situation financière des compagnies aériennes avait été affectée par la pandémie et que cet effet a persisté jusqu'à présent, entravant le processus de reprise.Les compagnies aériennes indonésiennes prévoient également que la croissance sur les liaisons internationales sera plus rapide que l'estimation précédente. INACA pense que le marché se redressera complètement au troisième trimestre 2024.Pour les vols internationaux, les statistiques du BPS ont montré que les compagnies aériennes nationales ont transporté environ 1,08 million de passagers à destination et en provenance de l'Indonésie en 2022, bien moins que les 1,72 million d'arrivées en 2019.Le gouvernement indonésien a activement fait pression sur la Chine pour qu'elle ouvre davantage de vols directs afin d'augmenter le nombre de passagers.La PDG d'AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine, a déclaré que 2023 est "une période passionnante" pour la compagnie aérienne avec des plans pour augmenter sa flotte à 32 avions et atteindre les niveaux pré-pandémiques d'ici la fin de cette année.- VNA