Ayant gagné la confiance des consommateurs mondiaux, les produits à base de crevettes au Vietnam bénéficient désormais d'un nouvel avantage, car les zones d'élevage ont obtenu des codes d'unité de production et des certificats de qualité, notamment VietGAP et GlobalGAP. Cela aidera la filière à atteindre son objectif d'exportation de cette année de 4,3 milliards de dollars.Certains experts ont déclaré qu'en vertu de l'accord de libre-échange UE-Vietnam, les droits d'importation sur la plupart des produits vietnamiens, notamment les produits à base de crevettes , seront progressivement supprimés. L'accord a fourni une base juridique et également une opportunité pour les entreprises de promouvoir des opérations saines et équitables dans les pays européens.