Photo d'illustration: VOV



Hanoi (VNA) - La valeur totale d'exportation du secteur agricole est estimée à 36,25 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de cette année, soit une hausse de 9,1% par rapport à la même période de 2017 et soit 90,6% du plan annuel.



Selon le linistère de l’Agriculture et du Développement rural, les exportations des produits agricole, sylvicole et aquatique se sont chiffrées à 3,6 milliards de dollars. Concrètement, les produits agricoles principaux ont rapporté 1,62 milliards de dollars, les produits sylvicoles, près de 982 millions de dollars et les produits aquatiques, 852 millions de dollars. Les exportations de certains produits ont connu une forte croissance à savoir riz (+17.7%), légumes (+11,6%), bois et produits en bois (+17,5%), produits aquatiques (6,8%).



Toujours selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les importations des produits agricole, sylvicole et aquatique a été estimé à 2,76 milliards de dongs en novembre 2018, portant la valeur totale au cours des 11 premiers mois de cette année à 28,8 milliards de dollars, soit une hausse de 13,6% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les importations d’engrais, de pesticides et de produits agricoles principaux se sont chiffrées à 24,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,3%. Le volume d’importation de certains produits tels que maïs, coton, blé, produits aquatiques, etc. a connu une croissance. -NDEL/VNA