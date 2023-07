Panorama de la conférence de presse. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le secteur agricole est déterminé à décaisser 100% du capital d'investissement public, à promouvoir le commerce pour accélérer les exportations et à mettre l'accent sur trois grands programmes, à savoir la Résolution sur l'agriculture, les agriculteurs et la ruralité, la stratégie de développement rural durable et la restructuration du secteur agricole pour le second semestre.



C'est ce qu'a souligné Vu Van Viet, chef du Département du plan, lors d'une conférence de presse régulière sur les activités du secteur agricole au premier semestre, organisée le 3 juillet par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Selon les données de l'Office général des statistiques, le taux de croissance de la valeur de production du secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche/aquaculture au cours du premier semestre est estimé à 3,1% et celui du PIB de ce secteur est assez élevé, atteignant 3,07%.

Au cours du premier semestre de l'année, le secteur a affiché un excédent commercial d'environ 4,63 milliards de dollars. Bien que cela représente une baisse de 11% par rapport à la même période de l'an dernier, l'excédent commercial a montré des signes d'amélioration par rapport à la baisse de 21% au cours des cinq premiers mois.

Photo: nongnghiep.vn



Entre janvier et juin, le pays a exporté pour environ 24,59 milliards de dollars de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, en baisse de 11,1% sur un an, et importé pour environ 19,96 milliards de dollars.

Les produits agricoles principaux ont rapporté 12,79 milliards de dollars (12%), les produits d'élevage, 232 millions de dollars ( 26,5%), les produits aquatiques, 4,13 milliards (- 27,4%) et les produits sylvicoles, 6,5 milliards (- 28,2%).

Les produits qui ont connu une valeur d'exportations de plus d'un milliard de dollars pendant cette période étaient le café, le caoutchouc, le riz, les fruits et légumes, la noix de cajou, les crevettes et les produits en bois.

Les trois plus grands débouchés de ces produits vietnamiens sont la Chine, les États-Unis et le Japon. Seule la Chine a connu une hausse des exportations de ces produits vietnamiens, de 7,7%, tandis qu'elles ont baissé aux États-Unis et au Japon, de respectivement 32,9% et 5,3%. -VNA