Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a eu une séance de travail, mercredi à Hanoi, avec le comité chargé des affaires du Parti de l’organisation du Parti du ministère de l’Industrie et du Commerce. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a eu une séance de travail, mercredi à Hanoi, avec le comité chargé des affaires du Parti de l’organisation du Parti du ministère de l’Industrie et du Commerce sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la résolution du 12e congrès national du Parti, les orientations et les tâches majeures pour 2018 et les années suivantes.Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a félicité le secteur de l’industrie et du commerce pour son développement constant durant plus de 30 ans du Renouveau afin de devenir une économie de pointe et un moteur important pour la relance et le développement de l’économie nationale. Actuellement, l’industrie, le commerce et les services représentent de plus de 80% du PIB et d’environ 70% de la recette du budget de l’Etat.Selon lui, depuis le 12e congrès national du Parti, le secteur de l’industrie et du commerce a fait des efforts pour surmonter les difficultés et défis afin d’accomplir avec succès ses tâches confiées, contribuant activement à l’œuvre de renouveau, d’intégration et de développement socioéconomique du pays.Le leader du Parti a demandé au secteur de l’industrie et du commerce de bien saisir les lignes, points de vue et préconisations stratégiques du Parti, de suivre de près la situation dans le pays comme dans le monde, de persister dans l’objectif de l’indépendance, de l’autonomie, de l’intégration active au monde, de l’édification de l’économie de marché à l’orientation socialiste, ainsi que de bien régler le lien Etat – marché – société…Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh, le comité chargé des affaires du Parti de l’organisation du Parti du ministère a dirigé tout le secteur dans l’exécution de ses tâches politiques pour atteindre et dépasser les plans fixés, contribuant aux performances économiques de tout le pays.La production industrielle a atteint et dépassé les objectifs définis pour connaître une croissance de 7,4% en 2016, de 9,4% en 2017 et de 10,5% au premier semestre de 2018. Les exportations ont atteint le record de 200 milliards de dollars en 2017.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a simplifié les procédures administratives, en effaçant 183 des 508 formalités administratives, a promulgué 110 textes juridiques, contribuant à dégager les difficultés et à créer des conditions favorables aux entreprises.Le secteur de l’industrie et du commerce a accéléré le processus d’actionnarisation et de réaménagement des entreprises publiques, dont l’exemple est l’actionnarisation de la compagnie générale de la bière, de l’alcool et des boissons rafraîchissantes de Sai Gon pour rapporter 110.000 milliards de dongs au budget de l’Etat. -VNA