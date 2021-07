Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Devant les évolutions compliquées du COVID-19, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a lancé un appel aux Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays à redoubler d’efforts pour contenir l’épidémie de coronavirus.



Rappelant les efforts du Parti et de l’Etat pour prévenir et contrôler l’épidémie, protéger la santé de la population, développer l’économie, soutenir les gens et entreprises impactés par le COVID-19, Nguyen Phu Trong a déclaré saluer et apprécier les efforts et la solidarité des Vietnamiens face à l’épidémie, ainsi que l’engagement opportun et proactif du système politique. Il a également remercié la communauté internationale pour son soutien au Vietnam dans le combat contre le coronavirus.



Soulignant les évolutions compliquées du COVID-19, au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, Nguyen Phu Trong a appelé tous les Vietnamiens, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, à redoubler d’efforts, à renforcer la solidarité et la détermination, à accompagner le Parti et le gouvernement pour contenir l’épidémie.



Le secrétaire général du Parti a demandé aux comités et organisations du Parti, aux administrations, aux comités de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 de tous niveaux, d’être plus drastiques dans la direction, de se concentrer au plus haut niveau pour bien contrôler la situation, d’éviter toute négligence, d’être flexibles et créatifs pour mener à bien ce travail important.



Le leader du Parti s’est enfin déclaré convaincu qu’avec les efforts de tout le pays, le soutien des Vietnamiens à l’étranger et des amis internationaux, le Vietnam vaincrait la pandémie de COVID-19, contribuant aux efforts communs de toute l'humanité pour un monde sûr, sain, pacifique, amical, coopératif et prospère.-VNA