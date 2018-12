Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong a reçu vendredi 21 décembre à Hanoi une délégation des patriarches et chefs de villages issus de 45 ethnies dans 35 provinces et villes du pays.

Le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong pose avec les patriarches et chefs de villages, le 21 décembre à Hanoi. Photo : VNA

La rencontre, qui fait partie d’un programme organisé conjointement par la Revue Communiste, le Comité gouvernemental des affaires ethniques et le Commandement des garde-frontières, vise à rendre hommage à 163 personnalités ethniques exemplaires, dont le plus vieux a 82 ans et le plus jeune, 28 ans.Le dirigeant vietnamien s’est félicité de l’idée d’organiser cette rencontre, tout en saluant l’amélioration des conditions de vie des ethnies minoritaires, en attribuant ces changements à la forte solidarité des 54 ethnies du pays.Il a décrit les patriarches et les chefs de villages comme la colonne vertébrale des villages, exprimant son espoir que les ethnies continueraient à promouvoir la solidarité pour mener à bien toutes les tâches de construction et de défense nationales.Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a reconnu les contributions des forces de garde-frontières au maintien de la paix dans les régions frontalières du pays.Les délégués ont exprimé leur joie devant des grandes réalisations socio-économiques et culturelles accomplies par le pays. Ils ont promis qu’eux-mêmes et les groupes ethniques continueraient à s’unir et à s’entraider pour surmonter toutes les difficultés.Ils ont exprimé leur confiance absolue dans la direction du Parti et de l’État, en promettant de maintenir une coordination étroite avec les forces compétentes afin de défendre fermement la frontière et les bornes frontalières du pays, contribuant ainsi à la construction d’une frontière d’amitié, de coopération et de développement.Selon le ministre et président du Comité gouvernemental des affaires ethniques, Dô Van Chiên, le Vietnam compte 1.019 communes frontalières réparties dans 235 districts de 44 provinces limitrophes du Laos, de la Chine et du Cambodge. –VNA