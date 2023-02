Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de remerciement au secrétaire général du Parti communistre du Vietnam Nguyên Phu Trong pour avoir adressé ses condoléances suite au décès du camarade Jiang Zemin.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (à gauche) rencontre le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, lors de sa visite en Chine, en octobre 2022. Photo: VNA Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (à gauche) rencontre le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, lors de sa visite en Chine, en octobre 2022. Photo: VNA



L’Agence vietnamienne d’information (VNA) tient à présenter cette lettre en intégralité:



LETTRE DE REMERCIEMENT

“Au camarade Nguyên Phu Trong,

Secrétaire général du Comité central du Parti communistre du Vietnam,

Cher camarade,



Au nom du Parti, l’Etat et le peuple chinois, je tient à vous remercier sincèrement d’avoir envoyé vos condoléances suite au décès du camarade Jiang Zemin, et en même temps à vous transmettre les remerciements des membres du camarade Jiang Zemin.



Le camarade Jiang Zemin avait oeuvré avec les dirigeants vietnamiens pour promouvoir la normalisation des relations sino-vietnamiennes, établir la devise en 16 mots “voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable, orientation vers l’avenir”, qui a eu une profonde influence sur le développement des relations sino-vietnamiennes.





Récemment, le secrétaire général a effectué une visite très réussie en Chine. Nous avons discuté ensemble des orientations majeures pour le développement des relations sino-vietnamiennes et sommes parvenus à des perceptions communes importantes. J’attache une grande importance au développement des relations sino-vietnamiennes et suis prêt à vous rejoindre dans les efforts visant à pousser les relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam dans la nouvelle ère à atteindre constamment de nouveaux sommets.



Je tiens à vous adresser mes meilleurs voeux.



XI JINPING

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois

Président de la République populaire de Chine”. – VNA