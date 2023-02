Le secrétaire général Nguyen Phu Trong prononce un discours à la clôture du 6e Plénum du Comité central du PCV du 13e mandat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste sud-africain (SACP), Solly Mapaila, a exprimé son impression sur les réalisations que le Vietnam a obtenues sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).

S'adressant à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Pretoria, Solly Mapaila a souligné que le Vietnam avait remporté la victoire dans la lutte pour l'indépendance, mettant fin à toutes les formes d'exploitation ainsi qu'à la faim et à la pauvreté. Le Vietnam a affirmé sa position sur la scène mondiale, a-t-il noté, ajoutant qu'au sein de nombreux forums internationaux tels que les Nations Unies, le Vietnam a occupé une position importante et élargi sa coopération au niveau gouvernemental avec de nombreux pays, tout en montrant son rôle et ses points de vue progressistes dans les relations internationales.

Concernant les relations entre le PCV et le SACP , Solly Mapaila a déclaré que les deux parties partagaient des liens à long terme qui ont été construits et entretenus à travers de nombreuses générations. En réalité, les deux peuples se sont soutenus pendant la lutte de l'autre pour la libération nationale. Dans le passé, le peuple sud-africain s'est soulevé contre la guerre d'invasion impérialiste au Vietnam. De nombreux dirigeants sud-africains, ainsi que d'autres du monde entier, ont participé à de nombreuses manifestations et soutenu le Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance, a déclaré le dirigeant du SACP.

Il a noté qu'en 1978, le chef du Congrès national africain (ANC), Oliver Tambo, avait également conduit une délégation au Vietnam pour participer à une réunion avec des militants qui soutenaient la juste lutte du Vietnam.

Selon Mapaila, le Vietnam et l'Afrique du Sud ont bénéficié d'un partenariat solide avec un fort potentiel de développement. Les Sud-Africains aiment le Vietnam, considérant le pays comme un symbole de la lutte contre les impérialistes. Il a émis son espoir que dans les temps à venir, les deux parties augmenteront les échanges de délégations et organiseront des réunions bilatérales de haut niveau.

Solly Mapaila a également espéré que le PCV continuera à promouvoir l'exemple du Président Hô Chi Minh, qui a conduit le peuple vietnamien avec son humilité et sa haute moralité à de nombreuses victoires. Il a souhaité que le PCV et le peuple vietnamien continuent à obtenir plus de succès. -VNA