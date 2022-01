Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong prend la parole à la 41e Assemblée générale de l'AIPA. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – « Chaque cadre, membre du Parti, tout d’abord les dirigeants, les gestionnaires de tous niveaux, les personnes aux postes à responsabilité, doivent promouvoir le sens de responsabilité, créant un consensus élevé dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, afin de rendre notre Patrie de plus en plus puissante et prospère, notre peuple de plus en plus heureux, notre pays de plus en plus développé et riche ».

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à la veille du Nouvel An du Tigre 2022.

Panorama du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

Le leader du Parti a affirmé que le 13e Congrès national du Parti avait témoigné du prestige du Parti, de la vision et de l’aspiration de la nation, de la confiance du peuple, revêtant des significations particulièrement importantes pour la poursuite du renforcement du Renouveau dans tous ses aspects. Selon lui, il s’agit toutefois d’un début et le succès réel du Congrès consiste dans la mise en œuvre de la Résolution pour rendre le pays riche et apporter le bonheur au peuple. C’est pourquoi étudier, saisir profondément et mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès est un travail particulièrement important, qui doit être réalisé de façon sérieuse, rigoureuse et professionnelle, a-t-il souligné.

Pendant la première année de la 15e législature, l’Assemblée nationale a organisé deux sessions. Le gouvernement, le Front de la Patrie du Vietnam, les secteurs des affaires intérieures, de la culture, de l’édification du Parti et des relations extérieures ont successivement organisé des conférences nationales pour mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Après ces conférences, les Comités du Parti et organisations du Parti de tous niveaux, les organes de l’ensemble du système politique, doivent élaborer rapidement leurs programmes et plans d’action pour mettre en œuvre la Résolution conformément à leurs propres conditions, tout en évitant toute négligence dans ce travail.

Un coin du 2e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

M. Nguyen Phu Trong a souligné que le travail d'édification et de rectification du Parti était une exigence importante associée au développement du Parti et de la nation.

En particulier, depuis le déploiement de l’œuvre de Doi Moi (Renouveau) en 1986, le Parti a promulgué de nombreuses résolutions sur son édification et sa rectification. Au cours des trois derniers Congrès nationaux du Parti (11e, 12e, 13e), les quatrièmes Plénums du Comité central du Parti ont discuté et promulgué des Résolutions et des conclusions très importantes en la matière, ce qui a créé un changement positif et clair recevant la confiance et le soutien du peuple, contribuant grandement à l'accomplissement des tâches de développement socioéconomique et culturel, à la garantie de la défense, de la sécurité et à l'intégration internationale du pays.

Cependant, il existe encore des lacunes et des limites. Un certain nombre de cadres et de membres du Parti, notamment des dirigeants et des gestionnaires, n'ont pas encore élevé leur sens de responsabilité, tombant notamment dans l'individualisme, conduisant à des violations de la discipline du Parti et de la loi d'État, et des sanctions pénales.

Par conséquent, la conclusion du 4e Plénum du Comité central (CC) du Parti du 13e mandat a été publiée afin d'accélérer l’édification et la rectification du Parti et du système politique transparent et fort. Son point marquant est la mise en œuvre synchrone entre l’édification du Parti et celle du système politique ; entre l’instauration d'une morale révolutionnaire et l'anti-individualisme ; la sanction sévère des affaires de corruption et des actions négatives parmi les cadres et les membres du Parti.

Dans le contexte d'évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, pour assurer la prévention, le contrôle efficace de l'épidémie, le développement socio-économique et les efforts de mise en œuvre les objectifs et les Résolutions du 13e Congrès national du Parti, le Bureau Politique et le Secrétariat du Parti surveillent toujours et dirigent en temps opportun, avec de nombreuses décisions concrètes.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a remarqué trois grands groupes de questions : les solutions pour prévenir et contrôler la pandémie ; la garantie du bien-être social et la reprise économique.

Le leader du Parti a constaté que bien que de nombreux défis et difficultés demeurent, l’épidémie était globalement sous contrôle, les activités de la vie sociale et de développement socio-économique s’adaptaient progressivement aux nouvelles conditions.

Des ouvriers de la compagnie par actions du mécanique de construction et du commerce Dai Dung dans la zone industrielle d'An Ha, district de Binh Chanh. Photo : VNA

Selon le secrétaire général, c'est le fruit de la mise en œuvre assez synchrone de mesures drastiques par le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale, le gouvernement, les organes, les localités et les citoyens de l’ensemble du pays. Le leader du Parti a souligné la stabilité macroéconomique, la garantie du bien-être social, l’assurance de la défense et de la sécurité, le développement des relations extérieures dans tous les domaines, ainsi que le grand succès des grandes fêtes et des événements politiques du pays, dont le 13e Congrès national du Parti, les élections des députés de la 15e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026…

Nguyen Phu Trong s’est déclaré convaincu qu’avec l’unanimité dans la volonté et l’action de tout le Parti et de tout le peuple, avec le soutien sincère des compatriotes de l’étranger et des amis internationaux, le Vietnam vaincrait certainement la pandémie de COVID-19, contribuant aux efforts communs de l’humanité pour la sécurité, la paix, l’amitié, la coopération et la prospérité du monde.

A l’occasion du Nouvel An 2022, du 92e anniversaire de la fondation du PCV (3 février), le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souhaité santé, bonheur et succès à tous les Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, ainsi qu'aux amis internationaux.-VNA