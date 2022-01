Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong est allé dimanche 30 janvier offrir de l’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh à la maison 67 dans la zone des vestiges du Président Hô Chi Minh à Hanoi, à l’occasion du Nouvel An lunaire du Tigre 2022.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong brûle des bâtonnets d’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh, le 30 janvier à Hanoi. Photo : VNA

La maison 67 était le lieu de réunion du Président Hô Chi Minh et du Bureau politique pendant l’escalade militaire des Américains dans le Nord (1967 - 1969), le lieu où il était soigné et où il a rendu son dernier souffle.

Dans une atmosphère solennelle et émotionnelle, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a brûlé des bâtonnets d’encens pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh, le leader bien-aimé de la nation vietnamienne.

Il s’est félicité des cadres et employés de la zone des vestiges du Président Hô Chi Minh que se sont employés à bien accomplir la tâche à eux confiée qui consiste à conserver et à préserver aux compatriotes, aux touristes internationaux des documents et objets précieux sur la vie et l’œuvre révolutionnaire du Président Hô Chi Minh.



Conversant avec eux, il a partagé que chaque fois que nous allons offrir de l’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh, nous ressentons des émotions très particulières et de la gratitude envers les mérites du Président Hô Chi Minh qui avait donné un brillant exemple de moralité révolutionnaire.

Le chef du Parti a recommandé aux cadres et employés de la zone des vestiges du Président Hô Chi Minh de s’imprégner davantage de sa pensée, de toujours s’unir, de se montrer exemplaires, de diffuser largement sa pensée, sa moralité et son style du Président Hô Chi Minh qui avait consacré toute sa vie au service de l’indépendance, de la liberté de la Patrie, du bonheur du peuple vietnamien.

Le Président Hô Chi Minh est le leader de génie du Parti et du peuple vietnamiens, le grand maître de la révolution vietnamienne, le héros de la libération nationale, le combattant exemplaire de l’internationale communiste, l’éminent homme de culture du monde.

Le père du Vietnam moderne a laissé au Parti et au peuple vietnamiens un héritage spirituel infiniment riche et précieux. Il s’agit de l’ère de Hô Chi Minh, de la cause de Hô Chi Minh, de la pensée, de la moralité et du style de Hô Chi Minh. – VNA