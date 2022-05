Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, et la présidente grecque, Katerina Sakellaropoulou. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a reçu le 16 mai à Hanoï la présidente grecque, Katerina Sakellaropoulou, venue lui rendre une visite de courtoisie à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam.



Le secrétaire général du Parti a hautement apprécié les bons résultats de la visite de la présidente grecque, en particulier ceux de l’entretien entre les présidents des deux pays. Il a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce, proposant que le gouvernement grec continue à prêter attention à la communauté vietnamienne sur son sol et à promouvoir son rôle.



La présidente Katerina Sakellaropoulou a affirmé que la Grèce attachait une grande importance à la position du Vietnam dans la région et dans le monde, avant d’informer son interlocuteur des résultats obtenus lors de son entretien avec le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Elle a affirmé son soutien aux orientations proposées par le secrétaire général du Parti vietnamien pour les relations entre les deux pays, soulignant les potentiels dans de nombreux domaines, notamment le commerce, la construction navale, le transport maritime et le tourisme.



Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer les liens politiques, de promouvoir la coordination et de se soutenir dans les forums internationaux. Ils ont affirmé l'importance du maintien de la paix, du développement de la coopération et de la promotion du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA