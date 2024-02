Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du Parti, volonté de bâtir le Vietnam plus puissant, civilisé, culturel et héroïque (1re partie)

Hanoi (VNA) – À l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2024), le professeur, docteur et secrétaire général Nguyên Phu Trong a écrit un article intitulé "Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du Parti, volonté de bâtir le Vietnam de plus en plus puissant, civilisé, culturel et héroïque".

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) tient à vous présenter ce texte dans son intégralité.

"Comme nous le savons tous, le Parti communiste du Vietnam a été fondé le 3 février 1930, et aura 95 ans le 3 février 2025 et 100 ans en 2030, autant de jalons brillants de portée historique dans l’histoire du Parti, du pays et du peuple vietnamien.

Actuellement, le Parti, le peuple et l’armée tout entiers oeuvrent ensemble, profitent des opportunités et des avantages, surmontent toutes les difficultés et tous les défis, se se résolvent à mettre en œuvre avec succès de nombreuses politiques, objectifs et tâches fixés par le 13e Congrès national du Parti ; et en même temps, lancent le processus de préparation des congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du 14e Congrès national du Parti.

Le 14e Congrès national du Parti devra examiner et évaluer en profondeur la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti, faire le bilan des 40 de rénovation du pays à orientation socialiste et en tirer d’importantes leçons ; déterminer les orientations, les objectifs et les tâches du Parti, du peuple et de l’armée tout entiers au cours des cinq prochaines années (2026-2030) ; continuer à réaliser avec succès la Stratégie décennale de développement socio-économique (2021-2030).

Il constituera à nouveau une étape importante sur le chemin du développement du Vietnam et de son peuple, une étape significative pour façonner l’avenir ; encourager le Parti, le peuple et l’armée tout entiers à persister sur la voie du socialisme, affirmant qu’il s’agit d’un choix juste, judicieux, conforme à la réalité vietnamienne et à la tendance de développement de l’époque ; continuer à promouvoir de manière globale et synchrone l’œuvre de rénovation et de défense de la Patrie, s’efforcer de faire du Vietnam en 2030, l’année marquant le centenaire du Parti, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur.

Afin d’apporter une contribution pratique à la célébration de l’anniversaire de la fondation du Parti, le 3 février 2024, de susciter la fierté pour le glorieux Parti, le grand Oncle Hô, l’héroïque peuple vietnamien, de renforcer la foi dans la direction du Parti et l’avenir radieux du pays et du peuple ; ainsi que d’élever davantage la responsabilité des cadres et des membres du Parti, de continuer de promouvoir l’esprit patriotique et révolutionnaire de toute la nation, de se déterminer à construire un Vietnam de plus en plus puissant, civilisé, culturel et héroïque, il convient de passer en revue, évaluer de manière objective et globale les réalisations et les leçons d’expérience essentielles que le Parti, le pays et le peuple ont obtenues à travers les étapes historiques.

Le deuxième Congrès national du Parti s'est tenu dans la zone de guerre du Viet Bac (février 1951). Photo : VNA/archives

Ces étapes comprennent : (1) Naissance du Parti, sa conduite de la révolution et sa conquête du pouvoir (1930-1945) ; (2) Guerre de résistance nationale, rétablissement de la paix dans le Nord ( 1946-1954) ; (3) Edification du socialisme au Nord ; lutte pour la libération du Sud et la réunification du pays (1955-1975) ; (4) Surmonter les conséquences de la guerre, protéger l’intégrité territoriale de la Patrie, progresser vers le socialisme (1976-1985) ; (5) Mener l’œuvre de rénovation, bâtir le pays plus prospère et plus beau ; élargir les relations extérieures, s’engager proactivement et activement dans l’intégration internationale globale et extensive ; Jamais le pays n’a eu une œuvre, un potentiel, une position et un prestige international aussi importants qu’aujourd’hui (1986-2023) ; et (6) Céblébration du centenaire du Parti en 2030.

De là à proposer des tâches et des solutions pour continuer d’élever la capacité de direction et la capacité de gouvernement du Parti ; à accélérer de manière synchrone et globale l’œuvre de rénovation ; à mettre en œuvre avec succès l’objectif fixé par le 13e Congrès national du Parti, qui est de construire le pays de plus en plus puissant, démocratique, prospère, civilisé, heureux et à orientation socialiste d’ici 2025 et à l’horizon 2030.

Dans la droite ligne de cette réflexion, l’article se compose de trois parties principales comme suit :

PREMIÈRE PARTIE

LE PARTI EST NÉ, A DIRIGÉ LA LUTTE POUR L'INDÉPENDANCE NATIONALE, LA LIBÉRATION DU SUD ET LA RÉUNIFICATION DU PAYS

L’histoire plurimillénaire de la nation a prouvé que le patriotisme et la défense nationale, la lutte résolue contre les agresseurs étrangers, la protection de l’indépendance, de la souveraineté et de l’unité nationale sont des traditions extrêmement précieuses de la nation.

Poursuivant cette tradition, depuis le milieu du XIXe siècle, lorsque les colonialistes français ont envahi le Vietnam, refusant d’accepter l’esclavage, le peuple vietnamien s’est constamment levé pour combattre à travers des mouvements patriotiques continus et forts à bien des égards avec de nombreuses tendances différentes. De la voie du salut national des savants aux soulèvements paysans et à la voie de la révolution bourgeoise... malgré des combats très vaillants, avec ténacité et de grands sacrifices, dus aux limites d’ordre historique, notamment à l’absence d’une direction juste, ces mouvements n’ont pas réussi. L’histoire exige de trouver de nouvelles voies.

En 1911, le jeune patriote Nguyên Tât Thành (l’Oncle Hô bien-aimé) partit à l’étranger à la recherche du salut national. Animé d’un grand et ardent désir, il en vint au marxisme-léninisme et trouva dans cette doctrine révolutionnaire la voie du salut national - la voie de la révolution prolétarienne. Après plusieurs années de s’activer à l’étranger, il a persévéré dans l’étude, l’apprentissage, l’application avec créativité et a répandu au fur et à mesure le marxisme-léninisme au Vietnam, se donnant beaucoup de peine dans la préparation des conditions nécessaires pour la création d’un véritable parti révolutionnaire. Le 3 février 1930, la Conférence d’unification des forces communistes a eu lieu à Kowloon, Hong Kong (Chine), sous sa direction (sous le pseudonyme Nguyên Ai Quôc), a pris la décision d’unifier toutes les forces communistes du Vietnam en un seul parti : le Parti communiste du Vietnam. Il s’agissait d’un grand tournant historique, mettant fin à la longue crise dans l’organisation et la direction de la révolution du Vietnam.

La naissance du Parti communiste du Vietnam est le résultat de la combinaison entre le marxisme-léninisme et les mouvements ouvriers et patriotiques. Cela prouve que la classe ouvrière du Vietnam est en pleine maturité et capable de prendre en main la mission historique de diriger la révolution. Le premier Programme politique du Parti adopté à la conférence de fondation du Parti a défini l’orientation fondamentale de la révolution vietnamienne, répondant aux besoins urgents du peuple mais aussi aux aspirations sincères des gens.

Après sa naissance, avec des liens de chair et de sang avec le peuple, obtenant le soutien et la confiance du peuple, en seulement 15 années, le Parti a dirigé la lutte de libération nationale, mené trois poussées révolutionnaires : le mouvement révolutionnaire de 1930-1931 dont l’apogée est le mouvement Soviet Nghê Tinh, le mouvement révolutionnaire de 1936-1939 pour le bien-être public et la démocratie, et le mouvement révolutionnaire de libération nationale de 1939-1945, jusqu’à l’an 1945, lorsque la maturité de l’occasion révolutionnaire est venue, le Parti communiste du Vietnam a dirigé tout le peuple vietnamien au succès de la Révolution d’Août de 1945 "qui a fait ébranler le ciel et trembler la terre" pour fonder la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945 (2025 marquera son 80e anniversaire).

Juste après la naissance de la République démocratique du Vietnam, la révolution a été confrontée à de nombreux défis et difficultés et faisait face en même temps aux "adversaires de la faim, de l’analphabétisme et de l’invasion". Dans ces adversités, le Parti a dirigé notre peuple à surmonter ces conditions "qui ne tiennent qu’à un fil", à défendre fermement et à construire le jeune gouvernement qui venait d’être né en se préparant activement à la résistance contre les colonialistes français.

Sous la ligne directrice de la résistance "de tout le peuple", "totale", "de longue durée", "basée principalement sur sa propre force", valorisant la tradition d’unité et de patriotisme de toute la nation, le Parti a dirigé le peuple à vaincre successivement toutes menées, tous plans d’invasion de l’ennemi, telle que la victoire dans l’offensive hiver-printemps 1953-1954 dont l’apogée est la victoire de Diên Biên Phu "de renommée sur les cinq continents et secouant le monde", forçant les colonialistes français à signer les accords de Genève (en 1954) et à mettre fin à leur invasion.

De 1954 à 1975, le pays a été divisé en deux. Sous la direction du Parti, le Nord s’est en même temps évertué à construire le socialisme et s’est donné de la peine pour remplir son devoir de l’arrière-plan pour le grand front. Le peuple du Sud a continué sa lutte acharnée pour l’indépendance de la nation et la réunification du pays. Avec l’esprit "Plutôt tout sacrifier que de perdre notre pays, jamais être esclaves" et "Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté" ; sur la base de la ligne directrice juste et créative du Parti, avec la force conjuguée de tout le peuple, l’armée et le peuple ont successivement vaincu toutes les stratégies de guerre des impérialistes américaines, libéré entièrement le Sud, réunifié le pays le 30 avril 1975. Cette victoire "sera gravée pour toujours dans l’histoire de notre nation comme l’une des pages les plus brillantes, un symbole rayonnant du triomphe complet de l’héroïsme révolutionnaire et de l’intelligence de l’homme vietnamien, et est entrée dans l’histoire du monde comme un grand exploit militaire du XXe siècle, un événement de grande importance internationale et portant la marque de son temps (2025 marquera son 50e anniversaire).

Tout en se hâtant de surmonter les conséquences immenses de la guerre, le peuple vietnamien a continué à faire front aux nouvelles guerres. Sous la direction du Parti, l’armée et le peuple se sont à la fois concentrés sur le redressement économique et social et ont milité pour défendre la frontière, l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale sacrée de la Patrie. En même temps, le Vietnam a accompli l’obligation internationale d’aider le peuple cambodgien à échapper du génocide et mener l’œuvre de ressusciter le pays.

Un regard rétrospectif porté sur le parcours de 1930 à 1975 nous inspire fierté, confiance et gratitude envers le Parti glorieux et le grand Oncle Hô qui ont toujours conduit avec clairvoyance la révolution vietnamienne d’une victoire retentissante à l’autre, continuant à écrire de brillantes pages d’or dans l’histoire du peuple vietnamien riche de belles traditions culturelles et héroïque, admiré et apprécié par le monde : Mener avec succès la Révolution d’Août, reconquérir le pouvoir pour le peuple, briser le joug colonial et impérialiste en 1945 ; Mener une longue guerre de résistance contre les colonialistes français, qui s’est terminée par les Accords de Genève et la victoire de la célèbre campagne de Diên Biên Phu qui "résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde"; Edifier le socialisme et lutter contre la guerre de destruction américaine au Nord, et poursuivre la lutte contre les Américains pour libérer le Sud et réunifier le pays, qui s’est soldée par la campagne aérienne de Diên Biên Phu et la campagne historique de Hô Chi Minh.

DEUXIÈME PARTIE

LE PARTI DIRIGE LE TRAITEMENT DES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE ; LE PROCESSUS DE RENOUVEAU ET D'INTÉGRATION INTERNATIONALE ; l’ÉDIFICATION DE NOTRE PAYS POUR LE RENDRE DE PLUS EN PLUS DÉVELOPPÉ ET DE PLUS EN PLUS BEAU



Après la réunification du pays, notre pays a dû faire face à de nombreuses conséquences très graves de 30 ans de guerre. Pour surmonter les conséquences de la guerre et continuer à construire le socialisme dans tout le pays, notre Parti s'est concentré sur la direction de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans quinquennaux de développement socio-économique pour 1976-1980 et 1981-1985. Ainsi, les infrastructures socio-économiques, notamment industrielles, agricoles, de santé, d’éducation-formation, de transport et d’irrigation, ont été progressivement restaurées. L'économie d'État et l'économie collective ont été entretenues et développées, apportant de nombreuses contributions au développement du pays.



Cependant, face aux nouvelles exigences du processus de construction et de défense de la Patrie dans le contexte où le pays a regagné la paix, pour surmonter les inconvénients du mécanisme de planification centralisée bureaucratique et subventionné, qui ont conduit à la crise socio-économique pendant des années après la guerre, sur la base de la synthèse des initiatives et de la créativité dans la pratique par le peuple, notre Parti a mené le processus de Renouveau, en renouvelant tout d'abord la pensée théorique sur le socialisme, en partie dans l'agriculture et l'industrie, et en élaborant progressivement la Politique de Renouveau du pays. Le VIe Congrès national du Parti (décembre 1986), sur la base d’une analyse approfondie de la situation du pays et grâce à un processus de recherche et d'essais pratiques, avec l'esprit de « regarder directement la vérité, évaluer correctement la vérité, déclarer clairement la vérité », « penser de manière innovante », a défini la Politique de Renouveau intégral du pays, marquant un tournant important sur la voie de la transition vers le socialisme au Vietnam. La création de la Politique de Renouveau a répondu aux exigences de la réalité historique, a démontré l'esprit inébranlable et la pensée créative du Parti communiste du Vietnam et a ouvert une nouvelle ère pour le développement du pays.



Après le VIe Congrès, le Parti a progressivement perfectionné et concrétisé la Politique de Renouveau, dont le contenu fondamental et essentiel est exprimé dans le Programme pour l’édification nationale durant la période de transition vers le socialisme (Programme de 1991, sa version complétée de 2011) et les documents importants du Parti à travers les Congrès.

L'entrée d'un char de l'Armée de libération dans le Palais de l'Indépendance, le 30 avril 1975, marquant la fin de la guerre de résistance contre les États-Unis, sauvant le pays, libérant complètement le Sud et réunifiant la Patrie. Photo : VNA/archives



Pendant les années 90 du XXe siècle, surmontant les défis liés à l’effondrement du modèle de socialisme réaliste en Union soviétique et dans les pays d’Europe de l’Est, le Parti communiste du Vietnam et la nation vietnamienne ont fait preuve de détermination et ont continué de s’engager fermement et de manière créative sur la voie du socialisme, conformément aux conditions et caractéristiques spécifiques du Vietnam. Du VIe au XIIIe mandat, le Comité central du Parti a publié de nombreuses résolutions sur les questions fondamentales et importantes du Parti et du développement du pays.



Jusqu’à présent, même si certaines questions nécessitent encore des recherches plus approfondies, nous avons acquis une compréhension générale : La société socialiste que le peuple vietnamien s’efforce de construire est une société avec une population riche, un pays puissant, démocratique, équitable, civilisé ; appartenant au peuple ; ayant une économie hautement développée, basée sur des forces de production modernes et des rapports de production progressistes et appropriés ; ayant une culture avancée, riche en identité nationale ; où les gens ont une vie prospère, libre et heureuse et disposent des conditions nécessaires à un développement global ; où les groupes ethniques de la communauté vietnamienne sont égaux, unis, respectueux et s'entraident pour se développer ; où il existe un État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple et dirigé par le Parti communiste ; avec des relations amicales et de coopération avec les pays du monde entier.



Pour atteindre cet objectif, nous avons déterminé la nécessité de : Promouvoir l'industrialisation et la modernisation du pays associées au développement d'une économie du savoir ; Développer une économie de marché à orientation socialiste ; Construire une culture avancée, riche en identité nationale, promouvoir le développement humain, améliorer la vie matérielle et spirituelle du peuple, réaliser le progrès et la justice sociale ; Assurer fermement la défense et la sécurité nationales, l’ordre et la sûreté sociaux ; Mettre en œuvre une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification ; Promouvoir la paix, l’amitié, la coopération et le développement, l’intégration internationale intégrale, étendue, proactive et active ; Construire une démocratie socialiste, en promouvant la volonté et la force de la grande union nationale, alliées à la force de notre époque ; Construire un État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple ; Construire un Parti et un système politique transparents, solides et puissants sur tous les aspects.



Avec la direction des processus dans la réalité, notre Parti se rend compte que la transition vers le socialisme est un travail long, extrêmement difficile et compliqué, car elle doit créer de profonds changements qualitatifs dans tous les domaines de la vie sociale.



Le Vietnam est passé au socialisme à partir d’un pays agricole arriéré, ignorant le régime capitaliste, avec une force de production très faible. Il a dû traverser des décennies de guerre, avec des conséquences très graves. Les forces hostiles cherchent souvent à saboter le pays, ce qui rend la tâche encore plus difficile et compliquée. Il est donc nécessaire de traverser une longue période de transition, comportant de nombreuses étapes, de nombreuses formes d’organisation économique et sociale entremêlées, avec une lutte entre l’ancien et le nouveau. Dire ignorer le régime capitaliste signifie ignorer l’oppression, l’injustice et l’exploitation capitalistes ; ignorer les mauvaises habitudes, les institutions et les mécanismes politiques qui ne sont pas compatibles avec le régime socialiste. Cela ne signifie pas ignorer les réalisations et les valeurs civilisées que l’humanité a acquises au cours de la période de développement capitaliste. Bien sûr, l’héritage de ces acquis doit également être sélectif du point de vue scientifique et du développement.



L'introduction du concept de développement d'une économie de marché à orientation socialiste constitue une avancée théorique très fondamentale et créative de notre Parti, et une réalisation théorique importante au cours de près de 40 ans de mise en œuvre de la politique de Renouveau, sur la base de la réalité vietnamienne et de l’absorption sélective de l'expérience mondiale. Selon notre perception, une économie de marché à orientation socialiste est une économie de marché moderne, intégrée au niveau international, fonctionnant pleinement et de manière synchrone selon les lois de l'économie de marché, avec la gestion d’un État de droit socialiste, le leadership du Parti communiste du Vietnam, assurant une orientation socialiste, pour une population riche, un pays puissant, une société équitable, démocratique et civilisée. Il s'agit d'un nouveau type d'économie de marché dans l'histoire du développement de l'économie de marché, d’un type d’organisation économique qui suit à la fois les règles de l’économie de marché et qui est basée, guidée et régie par les principes et la nature du socialisme, exprimé sous les trois aspects : propriété, gestion et distribution. Il ne s’agit pas d’une économie de marché capitaliste ni d’une économie de marché pleinement socialiste (car notre pays est encore dans une période de transition).



Dans une économie de marché à orientation socialiste, il existe de nombreuses formes de propriété et de nombreux secteurs économiques. Les secteurs économiques fonctionnant conformément à la loi sont tous des éléments importants de l'économie, avec l'égalité devant la loi et le développement à long terme, la coopération et une concurrence saine. L’économie de l’État joue le rôle principal ; L'économie collective et l'économie coopérative sont constamment consolidées et développées ; L’économie privée est un moteur important de l’économie ; L’économie à investissements étrangers est encouragée à se développer conformément aux stratégies et à la planification de développement socio-économique. Les relations de distribution garantissent l’équité et créent une motivation pour le développement ; Mettre en œuvre un régime de distribution principalement basé sur les résultats du travail, l'efficacité économique et en même temps en fonction du niveau de contribution en capital et d'autres ressources et distribuer par le biais du système de sécurité sociale et de bien-être social. L'État gère l'économie au moyen de lois, de stratégies, de planifications, de plans, de politiques et de forces matérielles pour orienter, réguler et promouvoir le développement socio-économique.



Une caractéristique fondamentale de l'orientation socialiste de l'économie de marché au Vietnam est de lier l'économie à la société, en unifiant la politique économique avec la politique sociale, et la croissance économique va de pair avec la mise en œuvre du progrès et de la justice sociaux à chaque étape, dans chaque politique et tout au long du processus de développement. Cela signifie : ne pas attendre que l’économie atteigne un niveau de développement élevé pour mettre en œuvre le progrès et la justice sociaux ; ne pas « sacrifier » le progrès et la justice sociaux pour poursuivre une simple croissance économique. Toute politique économique doit viser le développement social ; Chaque politique sociale doit viser à créer une motivation pour promouvoir le développement économique ; Encourager la richesse légale qui doit aller de pair avec l’éradication de la faim, la réduction durable de la pauvreté et la prise en charge des personnes ayant rendu des services méritoires et de celles qui se trouvent dans des circonstances difficiles. Il s’agit d’une demande de principe pour garantir un développement sain, durable et orienté vers le socialisme.



Nous considérons la culture comme le fondement spirituel de la société, la force endogène, le moteur du développement national et de la défense nationale ; Déterminer un développement culturel synchrone en harmonie avec la croissance économique, le progrès et la justice sociaux, est une orientation fondamentale du processus de construction du socialisme au Vietnam. La culture que nous construisons est une culture avancée, riche en identité nationale, une culture unifiée dans la diversité, fondée sur des valeurs progressistes et humaines ; où le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh jouent un rôle de premier plan dans la vie spirituelle sociale ; où sont héritées et promues les bonnes valeurs traditionnelles de tous les groupes ethniques du pays, sont absorbées les réalisations et la quintessence de la culture humaine, avec les efforts de construire une société civilisée et saine pour le bien et la dignité humaine, avec des niveaux croissants de connaissances, d’éthique, de forme physique, de style de vie et d’esthétique. Notre Parti détermine toujours : l’homme occupe la position centrale dans la stratégie de développement ; Promouvoir le développement culturel et humain est à la fois l’objectif et le moteur de l’innovation ; Développer l’éducation – la formation et la science – la technologie est une politique nationale primordiale ; Protéger l’environnement est un des enjeux essentiels et un critère du développement durable ; Construire des familles heureuses et progressistes pour en faire des cellules saines et solides de la société et mettre en œuvre l'égalité des sexes sont les critères du progrès et de la civilisation.



Une société socialiste est une société orientée vers des valeurs progressistes et humaines, fondées sur les intérêts communs de l’ensemble de la société en harmonie avec les intérêts légitimes de l’homme, qualitativement différente des sociétés où les individus et les groupes se disputent des bénéfices privés. Il est donc nécessaire et conditionnel de construire un consensus social plutôt qu’une opposition et un antagonisme sociaux. Dans le régime politique socialiste, la relation entre le Parti, l'État et le peuple est une relation entre des sujets unis par des buts et des intérêts ; toutes les lignes du Parti, politiques, lois et activités de l'État sont dans l'intérêt du peuple, le bonheur du peuple étant l'objectif à atteindre. Le modèle politique et le mécanisme de fonctionnement général sont la direction du Parti, la gestion de l'État et la propriété du peuple. La démocratie est la nature du régime socialiste, à la fois l’objectif et la force motrice du processus de construction du socialisme ; Construire la démocratie socialiste et garantir que le pouvoir appartient véritablement au peuple, sont une tâche importante et à long terme de la révolution vietnamienne. Notre Parti prône la promotion constante de la démocratie et la construction d'un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, sur la base d'une alliance entre les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels dirigée par le Parti communiste du Vietnam. L'État représente le droit de maître du peuple et est en même temps l'organisateur de la mise en œuvre des lignes du Parti ; ayant un mécanisme permettant au peuple d'exercer directement son droit de maître et une démocratie représentative dans tous les domaines de la vie sociale et de participer à la gestion sociale. Nous sommes conscients que l’État de droit socialiste est fondamentalement différent de l’État de droit capitaliste en ce sens que : L’État de droit sous le capitalisme est essentiellement un outil pour protéger et servir les intérêts de la bourgeoisie, tandis que l'État de droit sous le régime socialiste est un outil permettant d'exprimer et d'exercer le droit de maître du peuple, garantissant et protégeant les intérêts de la majorité du peuple. Par l'application de la loi, l'État garantit les conditions permettant au peuple d'être le sujet du pouvoir politique. En même temps, notre Parti détermine : La grande union nationale est une source de force et un facteur décisif pour assurer la victoire durable de la cause révolutionnaire au Vietnam ; promouvoir constamment l’égalité et la solidarité entre les ethnies et les religions.



Profondément conscients que la direction du Parti communiste est le facteur décisif pour le succès du processus de Renouveau et pour garantir que le pays se développe conformément à l'orientation socialiste, nous accordons une attention particulière au travail d’édification et de rectification du Parti, considérant qu'il s'agit d'une tâche clé d'une importance vitale pour le Parti et le régime socialiste. Le Parti communiste du Vietnam est l'avant-garde de la classe ouvrière vietnamienne, sa fondation, son existence et son développement au bénéfice de la classe ouvrière, des travailleurs et de la nation tout entière. Lorsque le Parti est au pouvoir et dirige la nation tout entière, il est reconnu par le peuple tout entier comme son avant-garde dirigeante et, par conséquent, le Parti est l'avant-garde de la classe ouvrière et en même temps l'avant-garde des travailleurs et de l'ensemble du peuple vietnamien. Dire cela, c'est démontrer une compréhension plus profonde et plus complète de la nature de classe du Parti, car la classe ouvrière est la classe dont les intérêts sont unifiés avec ceux des travailleurs et de la nation tout entière. Notre Parti prend constamment le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh comme fondement idéologique et ligne directrice de l'action révolutionnaire, prenant le centralisme démocratique comme principe organisationnel de base. Le Parti dirige par ses programmes, ses stratégies, ses orientations politiques et ses grandes lignes directrices, par sa communication, sa persuasion, sa mobilisation, son organisation, son inspection, sa supervision et par les actions exemplaires des membres du parti. Conscient des risques de corruption, de bureaucratie, de dégénérescence, etc. pour le parti au pouvoir, en particulier dans des conditions économiques de marché, le Parti communiste du Vietnam s'est fixé pour objectif d'innover constamment, de s'auto-corriger, de lutter contre l'opportunisme, l'individualisme, la corruption, la bureaucratie, le gaspillage, la dégénérescence, etc. au sein du Parti et dans l'ensemble du système politique.

Le port de Hai Phong. Photo : VNA



L’œuvre de Renouveau (Doi Moi), dont le développement d'une économie de marché vers le socialisme, a permis de réaliser de grandes réalisations d'importance historique, apportant véritablement de grands et très bons changements à la société du pays depuis près de 40 ans, contribuant à faire de “Notre pays n'a jamais eu la fortune, le potentiel, le prestige et la position internationaux qu'il possède aujourd’hui'’.



D’un pays colonial et semi-féodal, notre pays est devenu un pays indépendant et souverai. Le vaste pays de 330.000 km2 allant de Huu Nghi Quan au cap Ca Mau, avec plus de 3.200 km de côtes et une importance géopolitique et géoéconomique, a été regroupé en un seul endroit. Avant l’œuvre Doi Moi (1986), le Vietnam était un pays pauvre et gravement dévasté par la guerre, laissant d’énormes conséquences sur les personnes, les biens et l’environnement écologique. Après la guerre, les États-Unis et l’Occident ont imposé un embargo économique au Vietnam pendant près de 20 ans. La situation régionale et internationale est également compliquée, ce qui nous cause de nombreux désavantages. La nourriture et les biens essentiels font cruellement défaut, la vie des gens est extrêmement difficile, environ les 3/4 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Grâce à la mise en œuvre de la politique de réforme, l'économie a commencé à se développer et a connu une croissance continue à un rythme relativement élevé au cours des 40 dernières années, avec un taux de croissance moyen de près de 7 % par an. L'ampleur du PIB ne cesse d’être élargi, atteignant environ 430 milliards de dollars américains d'ici 2023, devenant ainsi la 5e économie de l'ASEAN et la 35e parmi les 40 plus grandes économies du monde. Le PIB par habitant est multiplié par 58, pour atteindre environ 4.300 dollars en 2023. Le Vietnam est sorti du groupe des pays à faible revenu depuis 2008 et deviendra un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 (environ 7.500 dollars). D'un pays souffrant de pénuries alimentaires chroniques, le Vietnam a non seulement assuré sa sécurité alimentaire, mais est également devenu l'un des principaux exportateurs de riz et de nombreux autres produits agricoles dans le monde. L'industrie et les services se sont développés assez rapidement et continuellement, représentant actuellement environ 88 % du PIB. Le chiffre d'affaires total des importations et des exportations augmente fortement, atteignant près de 700 milliards de dollars en 2023, dont le chiffre d'affaires à l'exportation atteint plus de 355 milliards de dollars. L'excédent commercial atteint un niveau record de 28 milliards de dollars. Le Vietnam est devenu le 22ème partenaire commercial au monde. Les réserves de change augmentent fortement, atteignant 100 milliards de dollars en 2023. Les investissements étrangers continuent d’augmenter, le capital social en hausse de 32 %, le capital réalisé en augmentation de 3 %, atteignant 23 milliards de dollars en 2023, le plus haut jamais enregistré et le Vietnam est devenu l’un des principaux pays de l’ASEAN pour attirer les IDE. L'Indice mondial de l'innovation (GII) du Vietnam en 2023 est classé 46e sur 132 pays classés par les organisations internationales.

Actuellement, le Vietnam est encore dans la période d'or de sa population avec une population de plus de 100 millions d'habitants (en 1945, 1975 et 1986, ils étaient respectivement de plus de 20, 47 et 61 millions d'habitants), se classant au 16ème rang mondial, dont environ 53 millions de travailleurs âgés de 15 ans et plus et 54 groupes ethniques. Le bloc de grande union des ethnies se consolide et se renforce constamment. La qualité de la population est progressivement améliorée et renforcée en association avec les investissements et le développement des secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation, de la science et de la technologie, dans un esprit de priorité aux investissements dans le développement de ces domaines. Il y a actuellement 12,5 médecins et 32 lits d'hôpitaux pour 10 000 habitants. Avec la Chine, le Vietnam est considéré par la Banque mondiale (BM) comme deux pays pionniers en matière d'innovation éducative et a réalisé un développement très impressionnant dans ce domaine.

Le développement économique a aidé le pays à sortir de la crise socio-économique des années 80 et à améliorer considérablement la vie de la population. Le taux de pauvreté moyen diminue d'environ 1,5 % chaque année, réduisant de 58% selon l'ancienne norme du gouvernement en 1993 à 2,93% selon la norme de pauvreté multidimensionnelle (critères plus élevés qu'avant) en 2023. A ce jour, 78% des communes répondent aux nouvelles normes rurales. La plupart des communes rurales disposent de routes carrossables menant au centre, d'un réseau électrique national, d'écoles primaires et secondaires, de postes médicaux et d'un réseau téléphonique. Le processus d'urbanisation est promu en association avec le processus d'industrialisation et de modernisation du pays ; Le taux d'urbanisation a atteint environ 43 %.

Le système d'infrastructures socio-économiques dans les zones rurales et urbaines, en particulier les infrastructures de soins de santé, d'éducation, de formation, de transport, de poste et de télécommunications, se sont tous fortement développés. De nombreux aéroports et ports modernes, plus de 1.900 km d'autoroutes et une couverture étendue des réseaux 4G et 5G ont été mis en service.

Ho Chi Minh-Ville en développement. Photo : VNA



Le Vietnam s’efforce d’achever l’éradication de l’analphabétisme, de généraliser l’enseignement primaire en 2000 et l’enseignement secondaire en 2014. Le nombre d’étudiants universitaires et collégiaux a été multiplié par près de 20 au cours des 40 dernières années. Actuellement, le Vietnam compte près de 99 % d’adultes sachant lire et écrire. Même si la fourniture de services médicaux gratuits à l'ensemble de la population n'est pas encore assurée, le Vietnam a élargi le champ de l'assurance maladie obligatoire et volontaire, qui atteint aujourd'hui 93,35 % (en 1993, il n'était que de 5,4 %) ; Dans le même temps, le pays se concentre sur le renforcement de la médecine préventive, la prévention et la lutte contre les épidémies et le soutien aux personnes en situation difficile. De nombreuses maladies autrefois courantes ont été maîtrisées avec succès. Les pauvres, les enfants de moins de 6 ans et les personnes âgées bénéficient d'une assurance maladie gratuite. Les taux de malnutrition infantile et les taux de mortalité infantile ont diminué de près de 3 fois. L'espérance de vie moyenne de la population passe de 62 ans en 1990 à 73,7 ans en 2023.

Grâce au développement économique, le Vienam a les conditions pour mieux prendre soin de personnes méritantes à la révolution, des mères héroïquesvietnamiennes et rendre hommage aux héros morts pour la Patrie. La vie culturelle s'est également considérablement améliorée ; Les activités culturelles se développent de manière riche et diversifiée. Actuellement, près de 80 % de la population vietnamienne utilise Internet, l'un des pays ayant le taux de développement des technologies de l'information le plus élevé au monde. Les Nations Unies ont reconnu le Vietnam comme l'un des pays leaders dans la réalisation des objectifs du Millénaire. En 2022, l'indice de développement humain (IDH) du Vietnam atteindra 0,737, appartenant au groupe des pays à IDH élevé dans le monde, notamment par rapport aux pays ayant des niveaux de développement plus élevés. L'indice de bonheur du Vietnam en 2023 est classé 65/137 pays par organisations.

Dans les conditions de l'édification et du développement national dans la paix, notre Parti continue de diriger étroitement la mise en œuvre de la tâche de protection de la Patrie ; a promulgué et dirigé la mise en œuvre réussie de nombreuses stratégies de défense de la Patrie au fil du temps. La plus récente est la Résolution du 8e Plénum sur la stratégie de protection de la Patrie dans la nouvelle situation qui a affirmé : Nous devons toujours maintenir et renforcer la direction absolue et directe du Parti dans tous les aspects ; la gestion et l'administration centralisées et unifiées de l'État pour la cause de la construction et de la protection de la Patrie, s'appuyer sur le peuple, prendre « le peuple comme racine », susciter et promouvoir la volonté d'autonomie,les traditions culturelles, le patriotisme, la force du grand bloc d'unité nationale, construire une « posture du cœur du peuple », considérer la « paix du peuple » comme le facteur décisif de toutes les victoires dans l’oeuvre de la construction et de la défense de la Patrie.

Se concentrer sur la garantie des intérêts nationaux et ethniques les plus élevés sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, du droit international, de l'égalité, de la coopération et du bénéfice mutuel. Mettre l'accent sur la priorité accordée à la mise en œuvre réussie et synchrone des tâches politiques : le développement socio-économique est au centre. La construction d’un parti est essentielle. Le développement culturel est le fondement spirituel. Assurer la défense et la sécurité nationales est important et constant. Poursuivre fermement l'objectif de l'indépendance nationale et du socialisme, protégeant fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale. Maintenir un environnement paisible et stable et des conditions favorables à la construction et au développement du pays. Combine étroitement les deux tâches stratégiques de construction et de protection de la Patrie. Augmenter les investissements appropriés dans la construction de la défense nationale pour l'ensemble du peuple, de la sécurité du peuple et des forces armées populaires, en répondant aux exigences de protection précoce et à distance de la Patrie ; Retenir le pays alors qu’il n’est pas encore en danger. Combiner la force nationale avec la force de l’époque. Intégrer et améliorer de manière proactive et active l’efficacité de la coopération internationale.

Grâce à cela, la défense du peuple tout entier, la sécurité du peuple sont toujours consolidées, renforcées et leur efficacité est améliorée ; La souveraineté nationale et l’environnement pacifique et stable sont toujours maintenus ; L'ordre social et la sécurité sont toujours garantis ; L'armée et la police populaires sont investies et construites pour être de plus en plus raffinées, compactes et fortes en termes de politique, d'idéologie, d'armes et d'équipement. Les situations complexes en mer et aux frontières sont traitées de manière flexible, efficace et appropriée. Les mesures visant à garantir la sécurité politique, l'ordre social et la sûreté ont été renforcées ; se concentrer sur la répression de tous les types de crimes ; assurer la sécurité et la sûreté des événements politiques importants du pays. Combattre et réfuter à temps les points de vue et les idées erronés et déformés des forces hostiles et des organisations réactionnaires. L'Indice mondial de la paix 2023 du Vietnam se classe 41e sur 163 pays classés. Le Vietnam est considéré par les investisseurs étrangers et les touristes internationaux comme la première destination attractive et sûre au monde.

Au cours de près de 40 ans de Renouveau, le Parti a hérité et promu l'identité nationale, ses racines et ses traditions, a absorbé de manière sélective la quintessence du monde et les idées progressistes de l'époque et s'est développé sur la base des théories du marxisme-léninisme et de l'idéologie de Hô Chi Minh, formant une école des affaires étrangères et de la diplomatie très particulière et unique, imprégnée de l'identité du « bambou vietnamien ». Elle est à la fois ferme dans ses principes et flexible dans sa stratégie doux, intelligente mais aussi très résiliente et déterminée et flexible, créative mais très courageuse, inébranlable face à toutes les difficultés et défis, pour l'indépendance et la liberté de la nation, pour le bonheur du peuple.

En conséquence, d'un pays assiégé et sous embargo, notre pays a désormais élargi et approfondi ses relations diplomatiques avec 193 pays, dont 3 pays ayant des relations spéciales et 6 pays avec des partenaires de stratégie intégrale, 12 pays partenaires stratégiques et 12 pays partenaires intégraux. En particulier, notre pays a désormais établi des partenariats stratégiques intégraux ou des partenariats stratégiques avec les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, et élargi ses relations économiques et commerciales avec 230 pays et territoires. Le Vietnam a bien joué son rôle d’ami et de partenaire fiable de la communauté internationale, a de nombreuses initiatives, propositions et participe activement et efficacement aux activités de l'ASEAN, des Nations Unies et de nombreuses autres organisations internationales. Les activités des affaires étrangères se déroulent de manière très dynamique et continue et constituent le point culminant de 2023 avec de nombreux résultats et réalisations importants et historiquement significatifs. Les hauts dirigeants de notre Parti et de notre État ont effectué des visites officielles dans de nombreux pays, participé à de nombreux forums internationaux importants et obtenu de nombreux résultats notables. L'organisation de l'accueil très réussi du secrétaire général et président chinois Xi Jinping, du président américain Joe Biden, du secrétaire général et président du Laos Thongloun Sisoulith, du président du Parti populaire cambodgien Hun Sen et de nombreux chefs d'État d'autres pays en visite au Vietnam est considéré des événements d'importance historique, contribuant à affirmer que "jamais notre pays n’a eu un potentiel, une position et un prestige aussi élevés qu’aujourd’hui».

Les grandes réalisations ayant une signification historique dans l’œuvre de Renouveau initiée par notre Parti et mise en œuvre par nos dirigeants du Parti sont le produit cristallisé de la créativité, le résultat de tout un processus d'efforts persistants, continuellement à travers de nombreux mandats de l'ensemble de notre Parti, de tout notre peuple, et toute l'armée; continuant à affirmer que notre voie vers le socialisme est correcte, conforme aux lois objectives, à la réalité vietnamienne et à la tendance du développement de l'époque. Le chemin de renouveau de notre Parti est correct et créatif. La direction du Parti est le facteur déterminant de toutes les victoires de la révolution vietnamienne. Le Programme politique du Parti continue d'être le drapeau idéologique et théorique qui conduit notre nation à continuer fermement de promouvoir de manière globale et synchrone le processus de réforme, est la base sur laquelle notre Parti peut perfectionner sa politique de construction et de défense de la Patrie socialiste du Vietnam dans la nouvelle situation.

La réalité abondante et vivante de la Révolution vietnamienne depuis le jour de la création du Parti jusqu'à aujourd'hui a prouvé que la direction correcte et sage du Parti est le principal facteur déterminant toutes les victoires de la révolution, créant de nombreux miracles au Vietnam. D’autre part, grâce au processus de direction révolutionnaire, notre Parti se forme et devient de plus en plus mature, digne de son rôle et de sa mission de direction révolutionnaire ainsi que de la confiance et des voeux du peuple.

Le Vietnam s'oriente vers le développement du transport public vert, civilisé et modernes, réduisant la pollution atmosphérique et sonore dans les grandes villes. Photo : VNA



Cette pratique affirme une vérité : au Vietnam, il n’existe aucune autre force politique, autre que le Parti communiste du Vietnam, qui possède suffisamment de courage, d’intelligence, d’expérience, de prestige et la capacité de conduire le pays au-delà de toutes les difficultés et de tous les défis, en amenant notre l’œuvre révolutionnaire de la nation de victoire en victoire. Et au cours de ce processus, notre Parti a accumulé et appris de nombreuses leçons précieuses, forgeant de glorieuses traditions que nous avons aujourd’hui la responsabilité de faire de notre mieux pour préserver et promouvoir.

Il s'agit d'une tradition de loyauté illimitée envers les intérêts de la nation et de la classe, d'objectifs et d'idéaux inébranlables d'indépendance nationale associés au socialisme sur la base du marxisme-léninisme et de l'idéologie de Ho Chi Minh. C’est la tradition du maintien de l’indépendance et de l’autonomie en matière de politique, de la maîtrise, de l’application, du développement créative le marxisme-léninisme. C'est la tradition des liens de sang entre le Parti et le peuple, considérant toujours le service du peuple comme une raison de vivre et un objectif à atteindre. C'est une tradition de solidarité, d'organisation et de discipline strictes fondées sur les principes du centralisme démocratique, de l'autocritique, de la critique et de l'amour des camarades. Il s’agit d’une tradition fidèle et pure de solidarité internationale fondée sur de nobles principes et objectifs. Avec toute l'humilité des révolutionnaires, nous pouvons encore dire : "Notre Parti est vraiment grand ! Notre peuple est vraiment héroïque! Notre pays n'a jamais eu la fortune, le potentiel, le prestige et la position internationaux qu'il possède aujourd’hui'’.

TROISIÈME PARTIE

PROMOUVOIR ENCORE LA TRADITION PATRIOTIQUE ET LA RÉVOLUTION GLORIEUSE, DÉTERMINER À RÉALISER AVEC SUCCÈS L'OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS D’ICI 2025 ET 2030, ÉDIFIER LE VIETNAM DE PLUS EN PLUS RICHE ET PUISSANT, HÉROIQUE ET MODERNE.

Nous sommes fiers et confiants pour s’avancer sous le glorieux drapeau du Parti dans le contexte où la situation mondiale et nationale demeure des opportunités et avantages et aussi des difficultés et défis. Dans le monde, la concurrence stratégique, la concurrence économique et la guerre commerciale continuent de faire rage. Les litiges concernant la souveraineté maritime et insulaire deviennent compliqués. Les conflits militaires dans plusieurs régions du monde ont un impact sur la géopolitique, la géoéconomie, la sécurité énergétique et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les sciences, les technologies et la quatrième révolution industrielle se développent fortement, créant à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour tous les pays et tous les peuples. Le changement climatique, les catastrophes naturelles, les épidémies et les problèmes de sécurité traditionnels et non traditionnels ont de plus en plus d'impacts forts et multiformes, menaçant la stabilité et la durabilité du monde, de la région et de notre pays...

Le Vietnam participe activement aux mission de maintien de la paix de l'ONU. Photo : VNA



Au pays, nous sommes toujours confrontés à de nombreuses difficultés et de grands défis. Pour atteindre les objectifs de développement socio-économique fixés par le 13e Congrès national du Parti, le taux de croissance moyen sur six ans (de 2024 à 2030) doit atteindre environ 8% ; le secteur de la transformation, de l'industrie manufacturière et des services doit se développer plus fortement en augmentant d'environ 4,5 points de pourcentage pour contribuer à la croissance économique. Il s’agit d’un niveau très élevé qui nécessite une grande détermination et de grands efforts pour y parvenir. Le marché financier et monétaire, notamment le marché immobilier, le marché boursier et le marché des obligations d’entreprises, sera très complexe et présentera de nombreux risques potentiels. La liquidité de certaines banques commerciales est faible et de grandes entreprises et projets seront donc confrontés à de nombreuses difficultés. Les taux d’intérêt bancaires sont toujours élevés, la pression inflationniste est toujours forte. La production et les activités commerciales dans certaines industries et domaines ont tendance à décliner. Le nombre d'entreprises se retirant du marché a augmenté. De nombreuses entreprises ont dû réduire leurs effectifs, réduire les heures de travail. La vie des travailleurs se heurte à de nombreuses difficultés. Le décaissement des capitaux d’investissement publics laisse à désirer. Le capital d'investissement étranger nouvellement enregistré, le capital supplémentaire ou l'apport en capital ou l'achat d'actions sont réduits. Les recettes budgétaires montrent des signes de déclin. Les créances douteuses et les dettes fiscales de l’État ont tendance à augmenter. La garantie de la sécurité économique, de la sécurité du réseau, de l'ordre et de la sécurité sociaux, le soin de la santé des gens... restent des enjeux majeurs avec de nombreuses difficultés et défis à surmonter. L’application des lois, l’exécution des fonctions publiques laissent à désirer. Les règles et la discipline ne sont pas strictement respectés dans certains endroits et il existe même un phénomène d’éviter la responsabilité. En même temps, les forces mauvaises, hostiles et réactionnaires continuent de profiter de cette situation pour promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de «évolution pacifique », promouvoir « l'auto-évolution » et « l'auto-transformation » dans le pays pour saboter notre Parti, notre État et notre régime.

La situation ci-dessus nous oblige absolument à ne pas être subjectifs, complaisants, trop enivrés par les résultats et les réalisations obtenus, ni trop pessimistes et hésitants face aux difficultés et aux défis. Au contraire, il faut être très calme et sage, faire bon usage des résultats et des leçons apprises, régler les limites et faiblesses restantes, surtout depuis le début du 13e mandat jusqu'à aujourd'hui, pour continuer à promouvoir le renouveau, à profiter de chaque opportunité et avantage, à surmonter toutes les difficultés et tous les défis, mettre en œuvre avec succès les programmes, plans, objectifs et tâches fixés pour le 13e mandat et jusqu'en 2030. En particulier, il est nécessaire de continuer à bien comprendre, à appliquer de manière créative les leçons apprises du 13e Congrès national du Parti. Autrement dit, (1) Le travail d’édification et de rectification du Parti et du système politique doit être mis en œuvre de manière drastique, globale, synchrone, régulière et efficace en termes de politique, d'idéologie, d'éthique, d'organisation et de personnel. Appliquer et développer de manière cohérente et créative la pensée du Président Ho Chi Minh et le marxisme-léninisme ; améliorer la direction, la gouvernance et la combativité du Parti ; consolider et renforcer régulièrement la solidarité au sein du Parti et du système politique ; respecter strictement les principes de construction du Parti et renouveler régulièrement les méthodes de direction du Parti. Construire un État et un système politique sain et intégralement puissant ; perfectionner le mécanisme de contrôle strict du pouvoir : lutter résolument et avec persistance pour prévenir et combattre la dégradation du morale, « l'auto-évolution », « l'auto-transformation » en interne ; promouvoir la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Le travail du personnel doit être le travail extrêmement important. Se concentrer sur l’édification d'un contingent de cadres à tous les niveaux, en particulier de cadres et de dirigeants de niveau stratégique dotés de qualifications, de capacités et de compétences. Faire valoir la responsabilité de donner l'exemple au sein du contingent des cadres et des membres du Parti, selon la devise selon laquelle plus le poste est élevé, plus il doit être exemplaire, en particulier pour les membres du Bureau Politique, les membres du Secrétariat et les membres du Comité central du Parti. (2) Dans tout travail du Parti et de l'État, nous devons toujours adhérer profondément au point de vue selon lequel « le peuple est la racine » ; croire, respecter et promouvoir véritablement le droit de maître du peuple, en mettant constamment en œuvre la devise « les gens savent, les gens discutent, les gens font, les gens vérifient, les gens supervisent, les gens apprécient ». Le peuple est le centre et les sujets du travail de renouveau, de construction et de protection de la Patrie ; toutes les lignes directrices et politiques doivent véritablement découler de la vie, des aspirations, des droits et intérêts légitimes du peuple, en prenant le bonheur et la prospérité du peuple comme objectif à atteindre. Resserrer les relations étroites entre le Parti et le peuple, compter sur le peuple pour construire le Parti ; consolider et renforcer la confiance du peuple en le Parti, l'État et le régime socialiste. (3) Dans le leadership, la direction, l'administration et la mise en œuvre, il est indispensable d’avoir une grande détermination, de grands efforts, des actions drastiques, créatives et positive ; prendre les mesures appropriées, en promouvant toutes les ressources, la motivation et la supériorité du régime socialiste ; éliminer rapidement les goulots d'étranglement et les problèmes ; promouvoir la responsabilité du leader associée à la promotion de la force synchrone de l'ensemble du système politique ; promouvoir la démocratie et maintenir la discipline ; accorder de l'importance à la synthèse pratique et à la recherche théorique ; effectuer une bonne coordination en matière de leadership, de gestion et d'administration ; attacher de l'importance à la qualité et à l'efficacité pratique ; créer des avancées pour le développement. (4) Mettre l'accent sur la priorité accordée à la construction d'institutions de développement synchrones, garantissant l'harmonie entre la fermeté et le renouveau; entre l’héritage et le développement; entre le renouvellement économique et le renouvellement politique, culturelle et sociale ; entre obéir aux règles du marché et garantir une orientation socialiste ; entre la croissance économique et le développement culturel et humain, résolution des problèmes sociaux, protection des ressources naturelles et de l'environnement ; entre le développement économique et social et la garantie de la défense et de la sécurité nationales ; entre l’indépendance, l’autonomie et l’intégration internationale ; entre la direction du Parti, la gestion de l'État et la propriété du peuple ; entre pratiquer la démocratie et renforcer l'État de droit, assurer la discipline sociale... Accorder véritablement de l'importance et promouvoir efficacement le rôle comme une motivation de l’homme, de la culture, de l'éducation et de la formation, des sciences et des technologies dans le développement national. (5) Chercher, bien saisir et prévoir exactement la situation, ne pas être subjectif, passif ou surpris. Protéger de manière résolue et persistante l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie tout en maintenant un environnement pacifique, stable, sûr pour le développement du pays. S'intégrer de manière globale et profonde dans le monde sur la base du maintien de l'indépendance, de l'autonomie, de l'autonomie. Gérer correctement et efficacement les relations avec les principaux pays et les pays voisins dans l'esprit d'être des amis, des partenaires fiables et responsables avec tous les pays de la communauté internationale ; évaluer correctement les tendances et saisir les opportunités. Promouvoir efficacement la force du pays combinée à la force de l’époque. Exploiter et utiliser efficacement toutes les ressources pour répondre aux exigences de la cause de la construction et du développement du pays et de la protection de la Patrie dans la nouvelle situation. Ces leçons constituent une base importante pour que notre Parti continue d'appliquer, de promouvoir et de se développer en termes de leadership et de direction, nous aidant à être fermes, inébranlables et confiants pour surmonter les nouvelles difficultés, les nouveaux défis et les tâches plus lourdes alors que le pays entre dans une nouvelle période de développement.

En même temps, il est nécessaire de continuer à bien saisir et à bien appliquer un certain nombre d'enseignements tirés du Plénum de mi-mandat du Parti du 8e mandat sur le renouvellement des méthodes de leadership, les styles et les pratiques de travail :

Premièrement, il faut toujours comprendre fermement et se conformer sérieusement au Programme, au Statut du Parti, aux règlements de travail et aux options et aux lignes directives du Parti, au droit et aux politiques de l'État. Bien mettre en œuvre les principes organisationnels et opérationnels du Parti, notamment le principe du centralisme démocratique ; être persistant, cohérents et respectueux des réglementations face à des problèmes difficiles et à de nouveaux défis. Pour les questions difficiles, complexes, importantes, urgentes, sensibles, sans précédent et suscitant de nombreuses opinions différentes, il faut tenir les réunions et débats de manière démocratique et directe ; réfléchir attentivement et minutieusement pour prendre des décisions opportunes, correctes et appropriées à la situation.

Deuxièmement, il faut suivre de près le programme de travail de tout le mandat du Comité central du Parti, du Bureau Politique et du Secrétariat pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de travail annuels, trimestriels, mensuels et hebdomadaires, conformément au plan ; être sensible, flexible ; compléter rapidement dans le programme de travail les tâches importantes, complexes et nouvelles dans tous les domaines pour diriger rapidement et de manière globale toutes les activités de la vie sociale. Il est nécessaire de continuer à promouvoir de nouveaux points au cours du 13e mandat : le Bureau Politique et le Secrétariat ont organisé de nombreuses conférences nationales (en présentiel et en ligne) pour déployer, saisir et synchroniser la Résolution du 13e Congrès national du Parti, les résolutions du Comité central du Parti et du Bureau Politique dans tous les secteurs, dans toutes les directions, dans toutes les localités et dans toutes les régions. Les principaux dirigeants se réunissent chaque mois pour saisir la situation, échanger, discuter et unifier les points de vue, les politiques et les orientations concernant les questions majeures, importantes et urgentes du Parti et du pays. Après chaque réunion, des conclusions et des instructions sont émises, contribuant pour une part importante à la direction et à la gestion, en particulier dans le contexte de la prévention et de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et dans le traitement des situations complexes ; contribuant ainsi à créer une solidarité, une unité de volonté et d'action entre les principaux dirigeants ; créer aussi une diffusion pour le Bureau Politique, le Secrétariat, le Comité central du Parti et l’ensemble du système politique.

Troisièmement, donner la priorité à la publication synchrone et de qualité du système juridique, des règlements, des règles et des procédures de travail pour une mise en œuvre sérieuse et unifiée dans l'ensemble du Parti et du système politique ; améliorer la qualité de la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti ; avoir une coordination étroite et rythmée, une participation avec la haute détermination, de grands efforts de tout le système politique et une solidarité de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée.

Quatrièmement, le Bureau Politique, le Secrétariat et chaque leur membre doivent se conformer strictement aux règlements et aux régimes de travail ; fonctionner sur la base du Règlement de travail, du Programme de travail de tout le mandat et annuel. Préparer soigneusement le contenu et l'ordre du jour des réunions. Chaque réunion résout de nombreux problèmes ; promouvoir l'intelligence collective, promouvoir la responsabilité individuelle pour le débat démocratique, avec la prudence et la rigueur. Documenter rapidement et sans délai les conclusions de la réunion.

La répartition et la décentralisation dans le règlement des travaux entre le Bureau Politique et le Secrétariat, entre le Bureau Politique, le Secrétariat et leurs membres en charge de chaque domaine et les relations de direction entre le Bureau Politique, le Secrétariat et les Comités chargés des affaires du Parti, les Comités du Parti du ressort central doivent être clairs et précis. Le Bureau Politique et le Secrétariat dirigent leur travail selon leur autorité, font rapport en temps opportun et de manière complète au Comité central du Parti sur les questions importantes avant de prendre des décisions et sur le travail que le Bureau Politique a résolu entre deux congrès nationaux du Parti.

Cinquièmement, chaque membre du Bureau Politique et du Secrétariat doit promouvoir fortement l'esprit de donner l’exemple, en cultivant, en formant et en améliorant régulièrement l'éthique révolutionnaire ; réfléchir sérieusement à soi-même, s'auto-corriger, s'autocritiquer et se critiquer ; maintenir la discipline et l'autodiscipline, être responsable dans le domaine politique chargé ; lutter résolument contre l'individualisme et autres manifestations négatives ; préserver la solidarité interne ; donner l’exemple en matière d'éthique et de style de vie dans le travail comme dans la vie et dans les relations avec la famille et des proches.

"Sur cette base, il faut se concentrer sur la mise en œuvre des tâches clés suivantes :

Premièrement, en ce qui concerne le développement économique : il est nécessaire de mettre en œuvre strictement et efficacement des politiques et directives du Parti et des lois et politiques de l'État en matière de développement rapide et durable. Se concentrer sur la consolidation et le renforcement des bases macroéconomiques, le contrôle de l'inflation, l'amélioration de la capacité interne et de l'autonomie de l'économie basée sur le maintien d'un développement stable et sûr du système des établissements de crédit, du marché monétaire, du marché immobilier, du marché boursier et des obligations de sociétés. Mettre l’accent sur l’amélioration de l’environnement d’investissement, résoudre efficacement les difficultés, restrictions et faiblesses, à la fois immédiates et à long terme, de l'économie nationale afin de maintenir la reprise, la croissance plus rapide, plus durable et plus substantielle; créer des changements plus forts dans la mise en œuvre de percées stratégiques, en restructurant l'économie associée à des modèles de croissance innovants, en améliorant la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité de l'économie. Promouvoir la transformation numérique nationale; développer l'économie numérique, la société numérique, l'économie verte, l'économie circulaire,... associés au renforcement de la gestion des ressources et de la protection de l'environnement.

Deuxièmement, en ce qui concerne le développement culturel et social: il est nécessaire d'accorder davantage d'attention à la tâche d'un développement socio-culturel harmonieux et à égalité avec le développement économique; assurer l’ordre social et le bien-être; améliorer constamment la vie matérielle et spirituelle des habitants. Mettre en œuvre efficacement des politiques de soutien pour des habitants et travailleurs qui ont perdu leur emploi et les entreprises en difficulté. Prendre soin de la vie des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et des personnes en situation difficile; construire de de la Nouvelle Ruralité et des zones urbaines civilisées, associées à la préservation et à la promotion des valeurs et identités culturelles rurales et urbaines, à la création d'emplois et à la réduction durable de la pauvreté; accorder la priorité à l’allocation de ressources réaliser des programmes, projets et politiques en faveur des minorités ethniques et des zones montagneuses, isolées, frontalières et insulaires. Continuer à faire mieux la prévention et le contrôle des maladies; améliorer la qualité de l’examen médical, des traitements, des soins et de la protection de la santé des populations; assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire. Améliorer l'efficacité des institutions culturelles, notamment dans les zones industrielles et les nouvelles zones urbaines; préserver et promouvoir le beau patrimoine et les valeurs culturelles. Construire un mode de vie culturel sain ; empêcher la détérioration de la moralité et du mode de vie et accorder plus d'attention à la prévention et à la lutte contre la violence domestique, la maltraitance des enfants et les maux sociaux.

Troisièmement, concernant la défense, la sécurité et les affaires extérieures, il est nécessaire de continuer à consolider et à renforcer la capacité de défense et de sécurité ; de maintenir la stabilité politique, l'ordre et la sécurité sociaux ; d’améliorer l’efficacité des affaires extérieures et de l’intégration internationale. Lutter activement pour prévenir et vaincre tous les complots de sabotage des forces hostiles et réactionnaires ; ne pas être absolument passif ou surpris dans toutes les situations ; mettre en œuvre de manière synchrone des mesures visant à assurer la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociaux ; lutter activement contre tous types de crimes et de maux sociaux. Il est essentiel de mettre en œuvre des mesures visant à assurer la sécurité politique, l’ordre et la sécurité sociaux ; lutter activement contre tous types de crimes et de maux sociaux la prévention ; et assurer la cybersécurité, la sécurité routière et le contrôle des incendies et des explosions.

Bien organiser les activités des affaires extérieures, en particulier celles de haut niveau ; approfondir davantage les liens avec ses partenaires ; promouvoir la diplomatie multilatérale ; maintenir une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement ; multilatéraliser et diversifier les relations internationales ; s'intégrer de manière active dans le monde, en accordant la priorité aux intérêts nationaux. Il est nécessaire de mettre en œuvre efficacement les accords commerciaux signés, en tirant pleinement parti des avantages que ces accords peuvent apporter.

Quatrièmement, concernant la construction du Parti et du système politique, il est essentiel de continuer à promouvoir et à améliorer le travail de construction et de rectification du Parti et du système politique de manière saine et puissant. Cela concerne en particulier le système des organes législatifs, exécutifs et judiciaires, tant au niveau central que local. Il est important de mettre en place un gouvernement et des autorités locales sains, intègres, forts et fonctionnant de manière efficace et efficiente.



Mener à bien le travail du personnel pour sélectionner correctement des individus véritablement vertueux, talentueux, intègres et dévoués au service du pays et de la population pour les postes de leadership dans l'appareil d'État. Lutter résolument contre la corruption et les pratiques malsaines. Promouvoir la démocratie, renforcer la responsabilité, donner l'exemple et améliorer l'esprit de service au peuple des cadres, fonctionnaires et employés publics. Avoir des mécanismes et des politiques pour encourager et protéger les individus dynamiques, créatifs, et qui osent penser, agir et assumer leurs responsabilités. Resserrer la réglementation et la discipline ; inspecter régulièrement, inciter et créer régulièrement des changements significatifs dans l'exercice des fonctions publiques ; améliorer l'éthique, la culture et le professionnalisme des cadres, fonctionnaires et employés publics. Lutter de manière persistante et déterminée contre la corruption et les pratiques malsaines, tout en accélérant la construction et le perfectionnement du droit, des mécanismes et des politiques afin de faire en sorte que “personne ne puisse, n’ose ou veille être corrompu”.

Cinquièmement, en ce qui concerne les préparatifs des congrès des organisations du Parti à différents échelons, en vue du 14e Congrès national du Parti, les sous-comités de préparation du 14e Congrès national du Parti doivent rapidement et sérieusement présider et se coordonner avec les départements, ministères, les agences du ressort central, les Comités du Parti de tous niveaux et les autorités locales pour faire le bilan des questions théoriques et pratiques sur 40 ans de Renouveau, en se concentrant sur ces 10 dernières années ; élaborer des projets de document de qualité à soumettre aux congrès des organisations du Parti à tous les niveaux et donner des commentaires pour contribuer à parachever les projets de document à soumettre au 14e Congrès national du Parti ; améliorer le travail de planification et le travail lié au personnel à responsabilité à tous les niveaux, en particulier le travail de planification et du personnel du Comité central du Parti, du Bureau Politique et du Secrétariat du 14e mandat pour 2026-2031 ; préparer et mener à bien les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2025-2030, en vue du 14e Congrès national du Parti.

Etant fier et ayant confiance au glorieux Parti, plus de 30 ans après sa fondation, le célèbre poète révolutionnaire To Huu a écrit l'œuvre immortelle « 30 ans de notre vie avec le Parti».

Cette fierté et cette confiance de notre peuple vis-à-vis du Parti ont été progressivement renforcées tout au long du glorieux parcours révolutionnaire du Parti, de 1930 jusqu'à aujourd'hui, avec des résultats et des acquis que tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée, sous la direction avisée du Parti, ont fait de leur mieux pour obtenir pendant la lutte révolutionnaire pour accéder au pouvoir ; mener la résistance ; construire le socialisme dans le Nord ; lutter pour libérer le Sud et réunifier le pays ; surmonter les conséquences de la guerre, défendre l'intégrité territoriale de la Patrie, avancer pas à pas vers le socialisme ; et mener le processus de Renouveau afin de rendre notre pays de plus en plus prospère ; élargir les relations extérieures avec une intégration internationale proactive, active, intégrale et profonde ; contribuer à aider le pays à avoir la fortune, le potentiel, la position et le prestige international qu’il possède qu’aujourd’hui.

Poursuivant le glorieux parcours sous le glorieux drapeau du Parti, construisant et protégeant notre bien-aimée patrie socialiste du Vietnam pour qu’elle soit de plus en plus prospère, notre Parti, notre pays et notre peuple continuent de s’orienter vers le centenaire de la fondation du Parti en 2030, moment où notre pays deviendra un pays industrialisé moderne à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ; et vers le centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam qui est aujourd’hui la République socialiste du Vietnam ; de s’efforcer de faire de notre pays un pays développé à revenu élevé ; édifier le Vietnam de plus en plus «puissant, prospère, civilisé, heureux », en progressant progressivement et fermement vers le socialisme.

Etant fiers du glorieux Parti, de l’Oncle Hô et de l'héroïque peuple vietnamien, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée ont confiance en la sage direction du Parti révolutionnaire et en la force de la grande union nationale de la nation vietnamienne civilisée et héroïque, et sont déterminés à construire un Vietnam de plus en plus prospère, puissant, civilisé, moderne et héroïque à orientation socialiste. -VNA