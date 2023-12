Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping. Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et son épouse, effectueront les 12 et 13 décembre une visite d'État au Vietnam.



La visite sera effectuée à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et de son épouse, ainsi que du président vietnamien, Vo Van Thuong, et de son épouse, selon un communiqué de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV. –VNA