Le Comité des représentants permanents auprès de l'ASEAN (CPR) tient sa première réunion en 2021 par visioconférence. Photo : VNA



Jakarta (VNA) – Le Comité des représentants permanents auprès de l'ASEAN (CPR) a tenu sa première réunion durant l’Année de la présidence du Brunei de l’ASEAN 2021. La réunion a eu lieu par visioconférence.



Lors de la réunion, le secrétaire général de l’ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, a félicité le Vietnam pour avoir assumé avec succès la présidence de l'ASEAN en 2020. Il a déclaré apprécier le leadership et la persévérance du Vietnam pour amener l'ASEAN à poursuivre ses objectifs d’édification de la Communauté régionale, en particulier dans la promotion des efforts communs du bloc pour répondre à la pandémie de COVID-19.



Le secrétaire général de l’ASEAN a également estimé le leadership de la Mission vietnamienne auprès de l'ASEAN. Il a indiqué qu’en 2020, le CPR avait pleinement joué son rôle à Jakarta, travaillé en étroite collaboration avec d'autres mécanismes et le Secrétariat de l’ASEAN pour bien mettre en œuvre les tâches assignées, contribuant à l’édification de la Communauté de l’ASEAN, au développement des coopérations avec des partenaires...



L’ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a affirmé que sa Mission continuerait à coopérer étroitement avec la Mission du Brunei en particulier et le CPR en général pour mettre en œuvre avec succès les priorités et les initiatives de cette année où le Brunei assume la présidence tournante de l’ASEAN. -VNA