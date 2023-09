Le secrétaire général de l'AN et président de son bureau Bui Van Cuong et la secrétaire générale de l'AN bulgare Stefana Karaslavova. Photo: VNA

Sofia (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle en Bulgarie du président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue, le secrétaire général de l'AN et président de son bureau Bui Van Cuong a travaillé avec la secrétaire générale de l'AN bulgare Stefana Karaslavova. Bui Van Cuong a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec les pays européens, notamment les pays amis traditionnels tels que la Bulgarie.

Pour sa part, la secrétaire générale de l'AN de Bulgarie a souligné le rôle important de la coopération entre les Secrétariats et les Bureaux de l'AN des deux pays.Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté des domaines de coopération entre les Secrétariats généraux et les Bureaux de l'AN après la signature d'accords de coopération entre eux. Ils feront tout leur possible pour mettre en œuvre de manière efficace les résultats de la visite du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, ainsi que les accords de coopération entre les deux AN et les Secrétariats de l'AN.Profitant de cette occasion, Bui Van Cuong a invité son homologue bulgare à effectuer une visite au Vietnam dans les temps à venir. -VNA