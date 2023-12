Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) Bui Van Cuong (droite) et son homologue cambodgien Leng Peng Long. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) Bui Van Cuong, s'est entretenu le 1er décembre avec son homologue cambodgienne, Leng Peng Long.

Bui Van Cuong, également président du Bureau de l'AN a proposé aux deux parties de continuer de coordonner étroitement pour servir les délégations de haut niveau et celles des organes de l'AN des deux pays et fournir des conseils dans le cadre des activités bilatérales et multilatérales des organes législatifs des deux pays.

Les secrétariats de l'AN des deux pays doivent renforcer la transformation numérique, l'édification du Bureau électronique de l'AN, de l'AN électronique, de la bibliothèque numérique et du musée numérique, etc.

Dans le cadre du protocole d'accord de coopération (valable pendant 3 ans), Bui Van Cuong a proposé aux secrétariats de l'AN du Cambodge, du Laos et du Vietnam d'organiser un programme d'échange d'expériences professionnelles associé avec des rencontres culturelles et sportives entre les fonctionnaires des organes concernés en 2024 au Vietnam.

Pour sa part, Leng Peng Long a exprimé son souhait que le Bureau de l'AN du Vietnam renforce son soutien et sa formation à l'égard du secrétariat du Sénat cambodgien dans le domaine des technologies de l'information, ainsi que fournisse des équipements informatiques pour le secrétariat de l'AN cambodgien.

Le même jour, le secrétaire général de l'AN cambodgienne, Leng Peng Long, a travaillé avec le vice-ministre vietnamien des Finances Vo Thanh Hung.

Ce dernier a émis son espoir que dans un proche avenir, les relations économiques, commerciales, culturelles et les échanges entre les peuples des deux pays se développeraient de plus en plus.

Selon le vice-ministre Vo Thanh Hung, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 10 milliards de dollars en 2022. Le ministère vietnamien des Finances du Vietnam entretient des relations étroites avec celui cambodgien de l'Économie et des Finances. Les deux parties ont également coopéré de manière harmonieuse dans le cadre des relations multilatérales de l'ASEAN.

Leng Peng Long s'est déclaré convaincu que dans les temps à venir, les deux pays renforceraient leurs liens d'amitié et de solidarité de longue date, favorisant ainsi une coopération de développement dans tous les domaines où les deux parties ont des avantages respectifs, afin d'apporter une vie prospère et paisible aux populations, ainsi que la paix et la stabilité pour les deux pays et la région. -VNA