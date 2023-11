Hanoi (VNA) – Le sceau en or “Hoàng dê chi bao” (trésor de l’Empereur) de la dynastie des Nguyên (1802-1945), a été remis au Vietnam lors d’une cérémonie tenue vendredi 16 novembre à l’ambassade du Vietnam en France, a déclaré le Département du patrimoine culturel relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Des représentants du Vietnam et de la France lors de la cérémonie de remise du sceau en or “Hoàng dê chi bao”, le 16 novembre. Photo : VNA



La remise a eu lieu en présence du ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung, de l’ambassadeur vietnamien en France Dinh Toan Thang, du représentant permanent du Vietnam auprès de l’UNESCO Le Thi Hong Van et de responsables du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. et l’UNESCO.



Cela fait suite à plus d’un an de négociations et de mise en œuvre de procédures juridiques pour arrêter la vente aux enchères, à Paris en novembre 2022, du sceau coulé en 1823 sous le règne du roi Minh Mang et remettre l’objet au Vietnam à la demande du pays.

La SARL Hoang Gia Nam Hong, basée dans la province septentrionale de Bac Ninh, a été choisie pour représenter le Vietnam afin de gérer les procédures financières connexes conformément à la loi française. Elle préservera et exposera également le sceau et se coordonnera avec le Musée national d’histoire du Vietnam pour protéger et mettre en valeur ce trésor.

Le sceau en or “Hoàng dê chi bao”. Photo: VNA

Le 12 novembre 2022, le Département du patrimoine culturel et la SARL Hoang Gia Nam Hong ont signé un accord portant sur la négociation de l’achat du sceau à la France et son transfert à l’État.

Dans le cadre de l’accord, la société s’est engagée à ce que le sceau soit transféré à l’État via le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme après une période de temps appropriée lorsqu’elle n’aura plus de demande pour posséder, exposer et présenter le sceau au musée Hoang Gia Nam Hong à Bac Ninh.



Ce sceau en or, d’un poids de 10,78 kg, est le plus grand, le plus beau, le plus précieux et le plus important du genre de la dynastie des Nguyên (1802-1945), la dernière du Vietnam. Utilisé pour les activités publiques et politiques tout au long d’une période historique, il porte des valeurs historiques et culturelles importantes.



Le département a déclaré que le sceau en or “Hoàng dê chi bao” est un héritage culturel important symbolisant le pouvoir politique dans une période de l’histoire du Vietnam et marquant également la transition de la monarchie à la démocratie populaire à l’époque de Hô Chi Minh. – VNA