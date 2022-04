Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le salon Vietnam Motor Show 2022 aura lieu du 26 au 30 octobre au Centre des foires et expositions Saïgon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville, a annoncé le 14 avril le comité d’organisation.

À la mi-mars, 11 marques ont confirmé leur participation, que sont Audi, Honda, Jeep, Mercedes-Benz, Lexus, Mitsubishi, MG, Subaru, Toyota, Volkswagen et Volvo. La liste des constructeurs automobiles participant au Vietnam Motor Show 2022 continue d’être mise à jour avec des marques familières et prestigieuses sur les marchés vietnamien et international.

Ainsi, après un hiatus de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, le Vietnam Motor Show rouvrira ses portes avec des espaces d'exposition plus vastes et plus diversifiés que les éditions précédentes.

Outre des membres de l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), de l’Association des importateurs de voitures du Vietnam (VIVA) et des unités spécialisées dans les industries de soutien, l’édition 2022 attirera des producteurs, importateurs de motos et d’yachts.

Dans le cadre du Vietnam Motor Show 2022, sont prévus des séminaires sur la tendance mondiale des véhicules électrifiés et le développement de l'industrie automobile vietnamienne dans l'avenir. -VNA