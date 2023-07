Hanoï (VNA) – Le salon internationale des sources d'approvisionnement au Vietnam (Vietnam International Sourcing) 2023 aura lieu du 13 au 15 septembre 2023 au Centre des foires-expositions de Saigon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.

Cet événement sera organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce dans le but de soutenir efficacement les entreprises dans leurs efforts pour participer plus profondément aux chaînes de production et d'approvisionnement mondiales. Il vise également à les aider à s'adapter à la tendance d'intégration économique internationale de plus en plus profonde et à favoriser la connexion entre les chaînes de distribution, importateurs étrangers, producteurs et exportateurs nationaux.

Il réunira environ 300 entreprises vietnamiennes et étrangères venues de 30 pays et territoires, et devrait attirer plus de 8.000 acheteurs venus des États-Unis, d'Europe, d'Asie et de nombreux autres pays à travers le monde.

L'événement de cette année a également enregistré l'intérêt sans précédent de grands groupes dans le monde. Pendant les trois jours de Vietnam International Sourcing 2023, dix séminaires et forums sont prévus, avec la présence de multinationales telles que Aeon, Uniqlo (Japon), Walmart, Amazon, Boeing, AES (États-Unis), Carrefour, Décathlon (France), Groupe Central (Thaïlande), Coppel (Mexique)…

Les exposants présenteront de la nourriture, du textile-habillement, des chaussures, des sacs, des articles de sport et de pique-nique, des appareils électroménagers et des meubles, des produits de la sous-traitance industrielle... -VNA