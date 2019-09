De nombreux clients ont réservé des circuits touristiques lors de l'ITE-HCMC 2019. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2019 (ITE-HCMC), qui a eu lieu du 5 au 7 septembre au Centre des foires et des expositions de Saigon (SECC), a attiré 30.000 visiteurs dont 14.000 visiteurs commerciaux, a annoncé dimanche le Service municipal du Tourisme.

Cette édition a également accueilli 300 clients venus de 42 pays et territoires du monde, ainsi que neuf délégations de haut niveau de pays de la sub-région du Mékong et de la Russie. Plus de 8.000 rendez-vous ont été effectués entre les acheteurs et les vendeurs.

Ayant pour thème "Porte touristique vers l'Asie", l’événement de trois jours a réuni 315 stands, soit plus du triple du nombre enregistré lors de la première édition en 2005. Les participants, dont 45 villes et provinces du Vietnam, ont présenté plusieurs destinations vietnamiennes et dans d’autres pays d’Asie-Pacifique, ainsi que leurs services et circuits touristiques.

Outre des activités principales, une palette d’activités ont été organisées tout au long du salon, notamment une dizaine de colloques, conférences et forums sur le tourisme, une soirée vietnamienne, une conférence nationale pour les barmen, etc.

Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Tran Vinh Tuyen a souligné que ce salon était un événement de promotion du tourisme, mais aussi une opportunité de présenter la culture vietnamienne à l’internationale. Après 15 éditions, l’ITE-HCMC est devenu un événement prestigieux du delta du Mékong avec la participation de plusieurs centaines d’exposants de différents pays. En particulier, l’ITE-HCMC est reconnu comme un événement touristique d’envergure nationale.

Le salon a été organisé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme avec le soutien de l'Alliance du tourisme de cinq pays de la sub-région du Mékong que sont le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et la Thaïlande. –VNA