Ho Chi Minh-Ville (VNA) - TheCityUK a été chargé par le gouvernement britannique pour soutenir le projet du Vietnam de développer un centre financier et commercial régional à Ho Chi Minh-Ville.



En coordination avec le gouvernement britannique, TheCityUK fournira un soutien technique pour aider à créer un environnement commercial et réglementaire au Vietnam attrayant pour les investisseurs mondiaux, ainsi que renforcer davantage les liens bilatéraux entre le Royaume-Uni et le Vietnam.



Étant un marché émergent à forte croissance, l’économie dynamique du Vietnam, son ambition et sa vision de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045 et son engagement à passer à « zéro émission nette » offrent un grand potentiel pour les entreprises de services financiers et professionnels connexes basées au Royaume-Uni.



Dans le cadre de ce projet, TheCityUK travaillera avec le gouvernement britannique, les régulateurs et les entreprises au Royaume-Uni et au Vietnam afin de partager les meilleures pratiques et d’élaborer des recommandations qui soutiendront la croissance durable à long terme du Vietnam et attireront les investisseurs britanniques et internationaux.



Ce projet souligne le partenariat profond entre les deux pays qui célèbrent cette année les 50 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques.



"Le Vietnam est un pays extrêmement incitant avec une histoire fascinante de croissance et de prospérité. Compte tenu du développement rapide du pays et de la demande accrue de produits financiers sophistiqués, il existe un grand potentiel pour les entreprises britanniques et d’autres investisseurs internationaux d’entrer sur le marché", a déclaré Miles Celic, directeur général de TheCityUK.



La garantie de cadres réglementaires, politiques et juridiques solides et d’un environnement commercial ouvert sera essentielle à son succès, a-t-il ajouté.



Pour sa part, Iain Frew, ambassadeur britannique au Vietnam, a affirmé : "le Vietnam est un marché dynamique à forte croissance et en travaillant en collaboration sur cet important projet et en partageant l’expertise britannique dans un secteur où il dispose d’une force de marché mondiale évidente, nous espérons aligner nos priorités politiques mutuelles et soutenir une croissance durable à long terme au Vietnam."



L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a souligné que la création d’un centre financier et commercial régional à Ho Chi Minh-Ville était un élément clé de la stratégie de développement économique et social du gouvernement vietnamien.



"Le Vietnam a une économie dynamique, de bons liens mondiaux et une vision claire sur la façon de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045. Ceci, associé au soutien du gouvernement britannique et de son secteur des services financiers et professionnels connexes de renommée mondiale, nous rend confiants que le Vietnam sera une destination attrayante pour les investisseurs internationaux", a-t-il dit. -VNA