Hanoï, 30 août (VNA) - Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a rencontré le 29 août le président philippin Ferdinand Marcos et son homologue Manille Enrique Manalo pour discuter de la sécurité maritime, du commerce et de l'environnement, lors de sa visite dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Le secrétaire philippin aux Affaires étrangères Manille Enrique Manalo (à droite) et le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly. Photo : VNA

Affirmant que le Royaume-Uni souhaite construire un partenariat à long terme avec les Philippines et les « pays partageant les mêmes idées » dans la région. Pendant ce temps, Manille Enrique Manalo a déclaré que la visite de James Cleverly aux Philippines signale le renforcement de leurs liens bilatéraux en matière de commerce, d'investissement, de sécurité et de coopération maritime.Dans le cadre de sa visite, le ministre britannique des Affaires étrangères a également rendu visite aux garde-côtes philippins pour s'informer des efforts déployés pour faire respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) et pour la protection de l'environnement.Le commerce annuel bilatéral total entre le Royaume-Uni et les Philippines a atteint un niveau record de 2,4 milliards de livres (3,03 milliards de dollars).James Cleverly devrait se rendre en Chine le 30 août pour chercher des moyens de stabiliser les relations bilatérales.Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, les deux parties approfondiront l'échange d'idées sur des questions d'intérêt commun.James Cleverly sera le plus haut responsable britannique à se rendre en Chine depuis le début de la pandémie de COVID-19. - VNA