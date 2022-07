Hanoi (VNA) – Le gouvernement britannique a remis le référentiel commercial national du Vietnam (VNTR) à la partie vietnamienne lors d’une cérémonie organisée mercredi 13 juillet à Hanoi.

Cérémonie de remise du référentiel commercial national au Vietnam, à Hanoi, le 13 juillet. Photo : VNA

Le projet a été lancé en 2020 dans le cadre d’une lettre d’intention signée par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce (MoIT) et le ministère britannique du Commerce international, dans laquelle la partie britannique a fourni une assistance technique au Vietnam.Cela démontre la détermination du gouvernement vietnamien à renforcer l’engagement commercial et la transparence des politiques afin d’aider les entreprises à élaborer des stratégies commerciales et à améliorer la compétitivité et la capacité à rejoindre les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales, a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên.Le VNTR fournit des informations gratuites en anglais et en vietnamien, couvrant les engagements tarifaires dans les accords de libre-échange (ALE) au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Vietnam est signataire, le tarif de la nation la plus favorisée (NPF), les règles de l’origine du produit et des mesures non tarifaires, ainsi que des documents commerciaux.