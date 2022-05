Photo : VNA

Londres (VNA) - La ministre britannique du Département de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) Victoria Prentis a affirmé le 25 mai l'importance de la coopération Vietnam-Royaume-Uni dans le domaine de l'agriculture et du développement rurale, lors de l’entretien avec le vice-ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural (MADR), Phung Duc Tien, au siège du DEFRA à Londres.

Le vice-ministre vietnamien a proposé une coopération précise avec la ministre Victoria Prentis dans les politiques liées au développement de l’agriculture verte et à faibles émissions et au bien-être animal; la promotion de l'ouverture des marchés agricole, forestier et halieutique ; le développement durable, le changement climatique et la biodiversité. Il a espéré que les deux parties signeront bientôt un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'agriculture et du développement rural pour concrétiser les programmes et activités de coopération prioritaires dans la période 2022-2025.

Concernant les orientations de coopération dans les temps à venir, le vice-ministre Phung Duc Tien a demandé au gouvernement britannique d'étudier l’ouverture du marché pour des fruits frais vietnamiens tels que la mangue, le fruit de la passion, le pamplemousse, le litchi, le longane... et des produits de l'élevage comme le porc et la viande de volaille transformés et des œufs de volaille de toutes sortes, du lait et des produits laitiers

La ministre Victoria Prentis a demandé que le Vietnam examine certains produits de porc et de poulet britanniques afin que ces produits puissent bientôt entrer sur le marché vietnamien. Elle a également affirmé que le Royaume-Uni s'est engagé à soutenir fortement la transformation de l'agriculture vietnamienne vers une agriculture verte, à faibles émissions et durable.

Cet entretien est la première activité du vice-ministre Phung Duc Tien dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni du 25 au 28 mai. -VNA