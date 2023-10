Jakarta, 4 octobre (VNA) – L'Indonésie a reçu une subvention de 27,2 millions de livres sterling (environ 33 millions de dollars) du Royaume-Uni pour la deuxième phase de l'Initiative de développement à faible émission de carbone (LCDI) afin d'aider à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2060 ou plus tôt.



Le lancement de la deuxième phase de subvention du Royaume-Uni pour cette initiative a été annoncé par la ministre d'État britannique chargée de l'Indo-Pacifique, Anne-Marie Trevelyan, ainsi que par le ministre indonésien de la Planification du développement national, Suharso Monoarfa, à Jakarta le 2 octobre.



S'exprimant après la signature d'un accord technique sur la subvention, Anne-Marie Trevelyan a déclaré que la subvention pour le LCDI faisait partie de la mobilisation financière internationale du Royaume-Uni pour lutter contre l'urgence climatique.



Les deux parties considèrent le LCDI comme l'épine dorsale de la croissance économique verte de l'Indonésie et de la coopération bilatérale sur les questions climatiques, a-t-elle déclaré, ajoutant que l'initiative complète le soutien de son pays à la transition verte de l'Indonésie dans d'autres domaines, tels que le Partenariat indonésien pour une transition énergétique juste (JETP).



L'Indonésie prévoit d'attirer des financements pour le LCDI en dehors des budgets de l'État et régionaux en impliquant le secteur privé, que ce soit au niveau national ou mondial.



La deuxième phase du LCDI impliquera onze provinces, à savoir Java Ouest, Java Centre, Îles Riau, Papouasie, Nusa Tenggara Ouest, Bengkulu, Maluku, Sumatra Nord, Sulawesi Sud et Bali.



Le LCDI est la principale politique du gouvernement indonésien visant à réduire les émissions et à encourager la croissance et le développement durables. La première phase de subvention du Royaume-Uni a été lancée en 2017, marquant la première fois que des objectifs climatiques étaient inclus dans les plans de développement de l'Indonésie.- VNA

