Photo : aqualife.vn



Hanoï (VNA) - La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, aussi connue sous le nom de Sommet Planète Terre ou Conférence de Rio, a eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, du 3 au 14 juin 1992. Lors de l’événement, les Nations Unies ont publié une résolution pour désigner le 22 mars de chaque année comme Journée mondiale de l'eau. Cette journée a lieu le 22 mars de chaque année, et ce depuis 1993.

Le thème de la Journée mondiale de l'eau 2022 concerne les eaux souterraines.

Placée sous ce thème, la campagne 2022 mettra en évidence le rôle important que jouent les eaux souterraines dans les réseaux d'approvisionnement en eau et l'assainissement, aussi dans l'agriculture, l'industrie, les écosystèmes et l'adaptation au changement climatique. Le message principal de la campagne est que la découverte, la protection et l'utilisation durable des eaux souterraines seront essentielles pour survivre, s'adapter au changement climatique et répondre aux besoins d'une population croissante.

Selon Chau Tran Vinh, chef du Département de la gestion des ressources en eau, du ministère des ressources naturelles et de l'environnement, la gestion des eaux souterraines est bien mise en œuvre dans toutes les localités avec les contenus suivants : enquête et évaluation des sources d'eau ; licence pour l'exploration et l'exploitation ; élaboration de plans d'exploitation, d'utilisation et de protection ; établissement d'un réseau de gestion…

Cependant, l'étude et l'évaluation des ressources en eaux souterraines n'ont pas été étroitement liées au plan du développement socio-économique et n'ont pas satisfait les exigences du plan d'exploitation des ressources en eau.

Par conséquent, afin d'améliorer la gestion, les localités doivent continuer à sensibiliser le public à la bonne exploitation et l'utilisation des eaux souterraines, renforcer l'application de la loi, ainsi que la capacité d'investigation, de recherche et d'évaluation des sources.

En outre, les localités doivent établir et mettre à niveau le système de gestion des eaux souterraines, mettre en œuvre des programmes de protection des eaux souterraines dans les zones urbaines, de plans d'exploitation et d'utilisation,... -VNA