Hanoi, 20 février (VNA) - Un séminaire sur le thème «Perspectives de développement de l'Union économique eurasienne à l'horizon 2030. Le rôle du Vietnam et de la Biélorussie dans le développement de l'espace asiatique » a eu lieu le 18 février au siège de l'Association des entrepreneurs de Moscou.

Panorama du séminaire sur le thème ''erspectives de développement de l'Union économique eurasienne à l'horizon 2030. Le rôle du Vietnam et de la Biélorussie dans le développement de l'espace asiatique''. Photo : VNA

L'événement était co-organisé par l'Agence pour la science et la culture «Partenariat eurasien» et l'Association «Maison eurasienne».S'exprimant à l'ouverture du séminaire, le président de l'Association "Maison eurasienne" Alexander Makhlaev a souligné l'importance particulière des valeurs traditionnelles dans le processus de développement du Vietnam. Selon M. Makhlaev, la stabilité politique du Vietnam a créé une prémisse favorable au développement économique.L'expert Natalya Ivanova du Groupe AV a souligné le rôle important de l'environnement commercial international dans le processus d'intégration d'un pays. Selon elle, l'Union économique eurasienne crée une nouvelle dynamique, notamment le renforcement de la coopération des pays membres ainsi que des pays partenaires, dont le Vietnam.Lors du séminaire, le président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche, Grigory Trofimchuk, a déclaré que le Vietnam était un pays en développement très dynamique, membre de nombreux mécanismes et organisations d'intégration internationale, et s’efforerait en même temps de renforcer le processus d'intégration.Grigory Trofimchuk a souligné le dynamisme des entreprises vietnamiennes en Russie et dans le monde. Cependant, le Vietnam et l'l'Union économique eurasienne n'ont pas encore exploité pleinement leurs potentiels et avantages mutuels.Toujours dans le cadre du séminaire, M. Trofimtchouk a présenté le livre "Le Vietnam s’envole" écrit après sa visite de terrain au Vietnam, et a exprimé sa conviction que le livre aidera à renforcer la coopération économique et commerciale et dans les sciences humaines entre le Vietnam et la Russie.-VNA