Photo : https://voh.com.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un colloque sur le rôle des Viet kieu pour la mer et les îles du pays a eu lieu le 31 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

S’exprimant à ce colloque, le président du Comité municipal chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger à Ho Chi Minh-Ville, Phung Cong Dung a dit que l’organisation de cet événement visait à informer et sensibiliser les Viet kieu, leurs proches et les organes concernés des options du Parti et de l’Etat dans la protection de la souveraineté frontalière du pays, notamment sur les deux archipels de Truong Sa (Spratly) et Hoang Sa (Paracel) en liaison avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

A cette occasion, Tran Thang, Viet kieu aux Etats-Unis, président et fondateur de l’Institut culturel et éducatif du Vietnam a présenté une collection de 150 cartes du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de la France… et 3 atlas anciens sur l’archipel Hoang Sa, la Chine et la navigation en Asie du Sud-Est. Ces documents démontrent que cet archipel n’a jamais appartenu à la Chine.

Des Viet kieu venus de République de Corée, du Japon ont partagé des souvenirs de visite de l’archipel de Truong Sa et des avis pour élever l’efficacité de la sensibilisation des Vietnamiens à l’étranger à s'orienter vers le pays natal. -VNA