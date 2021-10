Le 18e Sommet ASEAN-Inde sous forme de visioconférence. Phtoo : VNA



New Delhi (VNA) - Le 28 octobre, le Premier ministre indien Narendra Modi a estimé que les relations entre l'Inde et l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) continueraient de se développer fortement à l'avenir sur la base de valeurs partagées.



Dans son discours prononcé lors du 18e Sommet ASEAN-Inde sous forme de visioconférence, Narendra Modi a également affirmé que le rôle central de l'ASEAN est toujours une priorité pour New Delhi.



Le Premier ministre indien a indiqué que 2022 marquerait le 30e anniversaire de l'établissement des relations entre l'Inde et l'ASEAN et le 75e de l'indépendance de l'Inde. Il s'est dit ravi que les deux parties célèbrent ce jalon avec l'"Année de l'amitié ASEAN-Inde", et a souligné l'engagement de l'Inde à approfondir ses liens avec le Cambodge, qui assumera la présidence tournante de l'ASEAN en 2022, et avec Singapour, le coordinateur du partenariat ASEAN-Inde.-VNA