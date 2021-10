Phnom Penh (VNA) – Le roi Norodom Sihamoni qui a reçu lundi 25 octobre à Phnom Penh l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyên Huy Tang venu lui présenter ses lettres de créances, a souligné les relations de solidarité et d’amitié traditionnelles de longue date qui unissent les deux pays.

Le roi Norodom Sihamoni (à droite) avec l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyên Huy Tang, le 25 octobre. Phnom Penh.

Le monarque s’est réjoui du développement constant de la coopération intégrale entre les deux pays qui s’illustre au travers de l’échange de visites de haut niveau, des liens entre les ministères et les secteurs, d’une coopération multiforme renforcée. Il a espéré que ces résultats seront valorisés pour apporter des avantages aux deux parties.



Louant le Vietnam pour son développement intégral et félicitant le diplomate pour sa nomination comme ambassadeur du Vietnam au Cambodge, il s’est déclaré convaincu que l’ambassadeur Nguyên Huy Tang aura un mandat réussi et apportera de nombreuses contributions positives aux relations bilatérales.



L’ambassadeur vietnamien a profondément remercié le roi Sihamoni pour les sentiments à l’égard du Vietnam et de son peuple, ainsi que l’attachement aux relations de solidarité et d’amitié de longue date entre les deux pays. Il s’est réjoui du renforcement et du développement constants de la coopération intégrale bilatérale.



Il a rendu hommage aux grandes réalisations du peuple cambodgien, en particulier aux efforts déployés pour relever les défis liées au Covid-19, et a exprimé sa conviction que sous le règne éclairé du roi Norodom Sihamoni et la direction clairvoyante du Sénat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement cambodgiens, le peuple cambodgien remportera de plus grands succès sur la voie de la construction d’un royaume du Cambodge de paix, de stabilité et de développement prospère.



A cette occasion, le diplomate a transmis les meilleurs vœux des hauts dirigeants vietnamiens au roi Norodom Sihamoni et à la reine-mère. Il a affirmé qu’il ferait de son mieux pour cultiver les relations traditionnelles entre les deux pays et les deux peuples, contribuant au développement vigoureux des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme entre les deux pays.



Le roi Norodom Sihamoni a, au nom de la reine-mère, exprimé sa profonde gratitude aux hauts dirigeants vietnamiens, et a souhaité que le peuple vietnamien continue à enregistrer de nouvelles réalisations plus importantes sur la voie du développement et de la construction nationales. – VNA