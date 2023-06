Le ringgit malaisien au plus bas depuis sept mois. Photo : VNA

Hanoï, 26 juin (VNA) - Le ringgit malaisien (RM) s'est déprécié pour une cinquième session consécutive pour s'effondrer à un plus bas de plus de sept mois le 23 juin en raison d'un dollar plus ferme et de la faiblesse des prix du pétrole.La plupart des autres devises asiatiques se sont également affaiblies, le won coréen (KRW) et le baht thaïlandais (THB) se dépréciant de 0,6 % et 0,4 %, respectivement.Fiona Lim, stratège principale des changes chez Maybank, a déclaré que les devises asiatiques sont cycliques et qu'elles pourraient être pesées par la crainte qu'un nouveau resserrement des banques centrales n'entraîne un ralentissement plus important à venir.En Malaisie, le RM s'est déprécié jusqu'à 0,6% pour atteindre 4,674 pour un dollar, son plus bas niveau depuis le 11 novembre.Ailleurs, la roupie indonésienne s'échangeait en baisse de 0,4%, un jour après que la banque centrale a maintenu son taux directeur inchangé, comme prévu, ajoutant qu'elle calibrerait les décisions de baisse des taux chaque mois.Rully A. Wisnubroto, économiste principal chez Mirae Asset Sekuritas Indonesia, a déclaré que ces dépréciations, en particulier pour le RM et la roupie indonésienne (IDR), étaient dues à la récente baisse des prix des matières premières, qui a eu un impact substantiel sur les économies dépendantes de l'exportation de matières premières. .Sur la semaine, le RM et le THB ont perdu respectivement près de 1,3% et 1,6%, tandis que l'IDR a baissé de 0,4%.Pendant ce temps, les données d'inflation de Singapour ont montré qu'un indicateur clé des prix à la consommation a augmenté de 4,7% en mai, tandis que l'inflation globale était en hausse de 5,1 % sur un an en mai. Le dollar de Singapour (SGD) a perdu 0,4 %.- VNA