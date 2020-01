Photo d'illustration

Le nombre de démissions a chuté de 50%. Ce chiffre s’explique par l’application de conventions collectives plus favorables aux travailleurs.«La convention collective est un outil permettant de garantir les droits et obligations de l’employeur et du salarié et de régler les conflits entre les parties. 70 conventions collectives existent au Vietnam et s’appliquent à 202.000 salariés», a précisé Ngo Duy Hiêu, vice-président de la CGTV. - VOV/VNA