Un coin de Temple Clup. Photo: Berkeleyside

Hanoï (VNA) - Des clients américains se sont montrés très intéressés par un restaurant qui, bien qu’ouvert que depuis moins de 3 mois, est toujours bondé. Ce restaurant suit le style vietnamien mais son propriétaire et chef de cuisine est un Américain, Geoffrey Deetz.



Situé dans un quartier de la ville Oakland, en Californie, Temple Clup séduit grâce à sa nourriture et son espace très vietnamiens. Ayant travaillé 20 ans dans un restaurant vietnamien aux Etats-Unis et 16 ans dans des restaurants au Vietnam, Geoffrey Deetz souhaite partager le meilleur de la cuisine vietnamienne.



Selon lui, la cuisine au Vietnam est très différente de la cuisine vietnamienne proposée aux Etats-Unis. "Je pense qu’il est maintenant temps pour les Vietnamiens vivant aux Etats-Unis de revenir aux sources d'un point de vue gastronomique. C’est aussi une des missions de Temple Clup", a-t-il partagé. -CPV/VNA