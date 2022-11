Photo: suckhoedoisong.vn

Hanoi (VNA) - “Le réseau mondial des jeunes chercheurs vietnamiens dans le domaine de la santé” a vu le jour le 2 novembre, dans le cadre de la 21e conférence scientifique et technologique de la jeunesse de la Santé.Il s’agit d’une organisation des jeunes chercheurs vietnamiens qui résident dans le pays et à l’étranger et qui oeuvrent pour le développement du secteur médical.Elle vise à créer un canal d’échange entre jeunes chercheurs du domaine et à promouvoir l’application des progrès scientifico-technologiques dans les soins de la santé. - VOV/VNA