L'ambassadeur vietnamien félicite des responsables du réseau. Photo: VNA



Belin (VNA) – Le Réseau d’innovation et de créativité Vietnam-Allemagne a vu le jour le 14 septembre lors d’une cérémonie organisée à l’Université de Humboldt à Berlin, avec la participation de représentants d’organes vietnamiens et allemands, d’experts, d’intellectuels, d’étudiants.

Le réseau a pour but de regrouper les experts, intellectuels, scientifiques de tous les domaines ainsi que les entrepreneurs, étudiants vietnamiens ou d’origine vietnamienne pour qu’ils puissent contribuer leur part au développement du pays.

S’exprimant à la cérémonie, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu a affirmé que le gouvernement vietnamien considérait les sciences et les technologies, la créativité et l’innovation comme le moteur du développement de l’économie nationale, de l’amélioration de la compétitivité et de la capacité d’intégration internationale des entreprises, ce contribuant au développement socioéconomique rapide et durable, notamment dans le contexte de numérisation et de révolution industrielle 4.0.

Il a souligné que l’Allemagne était l’un des partenaires les plus importants du Vietnam au sein de l’Union européenne et le Vietnam était l’un des trois premiers partenaires économiques de l’Allemagne au sein de l’ASEAN. L’Allemagne recense 170.000 Vietnamiens vivant et travaillant sur son sol, sans compter 100.000 autres ayant étudié et travaillé dans ce pays et connaissant bien l’allemand. Ce sont les éléments pour promouvoir les liens bilatéraux.

Le diplomate vietnamien s’engage à soutenir l’initiative de création du Réseau d’innovation et de créativité Vietnam-Allemagne, espérant que ce réseau deviendrait un forum d’échanger et de relier les intellectuels, les experts allemands comme vietnamiens, de les encourager à contribuer au développement des deux pays.

Grâce à ce réseau, des projets d’étude conjoint seront mis en place, a dit le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Cong Tac, tout en espérant une coopération efficace entre les deux parties dans les sciences et technologies. Il a affirmé la volonté du ministère vietnamien de soutenir et de financer les programmes et projets de coopération conjointe. -VNA