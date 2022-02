Hanoï (VNA) - Le Dr Kidong Park a souligné que les avantages sociaux et développementaux de la fréquentation scolaire l'emportent sur les risques associés au COVID-19 pour les enfants.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur la réouverture des écoles après une longue période de fermeture en raison du COVID-19, il a estimé que le gouvernement vietnamien considère la politique de réouverture des écoles, avec un examen attentif de la situation de l'épidémie dans le pays, des dernières preuves disponibles basées sur les expériences d'autres pays et des préoccupations de certains parents concernant la sécurité des enfants.

“Nous n'avons pas pu éliminer le risque de transmission du COVID-19 dans les écoles, mais nous pouvons réduire ce risque grâce à des mesures appropriées de prévention et de contrôle des infections”, a-t-il affirmé.



S’agissant de la vaccination au Vietnam, Kidong Park a constaté que depuis juin 2021, le Vietnam a rapidement intensifié sa campagne de vaccination pour atteindre une couverture vaccinale élevée.



Au 13 février 2022, un total de 186,0 millions de doses ont été administrées dans le pays. Environ 75 millions de personnes (76 % de la population totale) ont déjà terminé le schéma vaccinal initial. Cela signifie que le Vietnam a déjà atteint l'objectif fixé par l'OMS selon lequel d'ici la mi-2022, tous les pays du monde devraient avoir vacciné au moins 70 % de leur population, a-t-il indiqué.

Contrôle de la température corporelle d'élèves à Hanoï. Phot: VNA

Le spécialiste a recommandé de mettre en œuvre un mécanisme de détection précoce et de réponse aux épidémies dans les écoles, y compris une communication rapide aux parents, aux enseignants et aux autres parties prenantes clés. Il est en outre important de veiller à l'adoption de mesures de santé publique, y compris la prévention et le contrôle des infections, le port constant de masques, des espaces d'apprentissage adéquats et ventilés, l'éloignement physique, l'attention aux comportements à haut risque et les options d'apprentissage hybride. Il a également souligné l’importance d’une communication persistante sur les risques à la fois dans les locaux de l'école et par le biais des médias de masse.Comprenant que certains parents vietnamiens s'inquiètent de la sécurité des vaccins contre le COVID-19 et de la nécessité ou non de vacciner les enfants, il a déclaré que les vaccins contre le COVID-19 qui ont été autorisés par des autorités pour une utilisation chez les enfants sont sûrs et efficaces pour prévenir la maladie grave, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19, et dans une certaine mesure, pour réduire la transmission de la maladie.Les enfants et les adolescents ont tendance à souffrir d'une maladie plus bénigne que les adultes, bien qu'il existe d'autres risques que nous devons prendre en compte lorsqu'un enfant tombe malade avec le COVID-19, comme le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (MIS-C), une maladie grave qui peut prolonger le rétablissement d'un enfant du COVID-19, a-t-il indiqué.Le représentant de l’OMS a recommandé de compléter la schéma vaccinal initial pour les groupes prioritaires, d’augmenter la couverture des doses supplémentaires et de rappel pour les groupes prioritaires, de proposer des vaccins aux enfants et adolescents présentant des comorbidités, et de proposer des vaccins aux enfants et adolescents en bonne santé. -VNA