Hanoï (VNA) - Depuis le 1er octobre 2019, les banques commerciales ont arrêté l’octroi de crédits en devises sur le moyen et long termes, aux entreprises domestiques dans l’import des marchandises.La Banque d’État du Vietnam (BEV) est désormais plus stricte dans ce segment de crédit avec l’entrée en vigueur le 1er octobre 2019 d’une circulaire 42 du gouverneur de la BEV.Cet établissement n’autorise plus les institutions de crédits, y compris les filiales des banques étrangères au Vietnam, à fournir des crédits à moyen et à long termes libellés en devise étrangère. Un dispositif qui concerne les entreprises domestiques pour l’importation de marchandises, même lorsque ces entreprises possèdent des revenus en devises dans la production et le commerce. Depuis le 1er avril 2019, la BEV a suspendu les prêts en devises à court terme fournis aux entreprises domestiques pour les importations de marchandises destinées à répondre aux besoins nationaux.La circulaire 42 de la BEV est conforme à sa volonté d’éviter une «dollarisation» de l’économie nationale, préjudiciable à la monnaie nationale, et par conséquent à l’économie vietnamienne. Ainsi, à partir du 1er octobre 2019, les institutions de crédits vietnamiennes et les filiales des banques étrangères sont autorisées à fournir des prêts en devises seulement dans ces 4 cas.Premièrement, dans le cadre de crédits à court terme affectés au financement du règlement des importations des entreprises dont les rentrées sont en devises étrangères. Deuxièmement, ceux - à court terme - affectés au règlement des importations d’essence et de pétrole par les entreprises agréées par le ministère de l’Industrie et du Commerce. Troisièmement, ceux - à court terme également - affectés au financement de la fabrication de produits destinés à l’export. Quatrièmement, ceux affectés au financement d’un investissement direct à l’étranger par une entreprise vietnamienne.À présent, la dollarisation de l’économie nationale est en recul, en témoigne le taux faible volume de crédits en devises, de l’ordre de 10% de l’encours national. De même, l’épargne en devises est également en baisse. Sur le long terme, la gestion des politiques en matière de devises par la BEV sera de privilégier l’achat et la vente, plutôt que le crédit.La BEV continue d’employer conjointement des instruments monétaires et des mesures ponctuelles afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande de devises, en étant prête, le cas échéant, à mettre en circulation des devises sur le marché. Sur le plan de la politique monétaire, la BEV continuera de maintenir la stabilité du marché des devises étrangères, avec notamment les taux de parité. Depuis le début de l’année, elle a pris des mesures afin de poursuivre sa veille à l’avenir, sur les dépôts et les mécanismes de gestion afin de maintenir la stabilité du marché des devises. Les réserves de change du Vietnam ont atteint un record, estimées à 70 milliards de dollars.-CVN/VNA