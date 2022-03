La cérémonie de lancement du référentiel commercial national du Vietnam à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce en coopération avec l'ambassade du Royaume-Uni a officiellement lancé le 30 mars à Hanoï le référentiel commercial national du Vietnam (VNTR, pour Vietnam National Trade Repository)

Le VNTR a été construit par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce avec l’aide du Programme de commerce mondial (GTP) du Royaume-Uni, destiné à garantir la transparence des politiques commerciales vietnamiennes dans le cadre de la coopération économique de l’ASEAN et à faciliter les échanges commerciaux régionaux.

Disponible sur l’adresse https://vntr.moit.gov.vn et connecté au référentiel commercial de l’ASEAN (ATR) à l’adresse https://atr.asean.org/, le VNTR garantira que le Vietnam respecte ses obligations de transparence conformément à l’article 13 de l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA).

Le VNTR fournit des informations transparentes et claires sur les réglementations et activités commerciales au Vietnam, permettant aux entreprises de s’y conformer facilement. Il est disponible en vietnamien et en anglais.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement du VNTR, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai a souligné que le lancement du VNTR visait à remplir l'engagement du Vietnam sur l’amélioration de la transparence des politiques et la facilitation du commerce au sein de l'ASEAN et à soutenir la communauté des entreprises pour accéder facilement aux informations sur les politiques commerciales des pays de la région pour élaborer de manière proactive des stratégies d'accès aux marchés et améliorer leur compétitivité.

En plus, le VNTR deviendra un outil de recherche supplémentaire pour les agences de gestion de l'État afin d'accéder aux engagements du Vietnam dans le cadre de l'ASEAN et des accords de libre-échange que l'ASEAN a signés avec des pays partenaires, soutenant ainsi la recherche, consultation et élaboration de politiques, a ajouté le vice-ministre Do Thang Hai.

Présent à la cérémonie, la secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères et au Développement, Amanda Milling, a souligné que le VNTR serait une force pour promouvoir le commerce et l'investissement au Vietnam. –VNA