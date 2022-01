Hanoi, 1er janvier (VNA) - L'accord de partenariat économique régional global (RCEP), le plus grand accord commercial au monde à ce jour, est entré en vigueur samedi 1er janvier 2022.

Signé en novembre 2020, cet accord de libre-échange présente environ 30% du PIB mondial et de la population mondiale, salué comme une étape importante vers une intégration régionale plus approfondie et un nouvel élan mondial pour le libre-échange et le multilatéralisme dans une époque de multiples incertitudes mondiales.

Le RCEP est actuellement le plus grand accord de libre-échange au monde, reliant l'ASEAN et les principales économies du monde telles que la Chine, la République de Corée, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



Le processus de ratification rapide par les États signataires "reflète fidèlement notre ferme engagement en faveur d'un système commercial multilatéral juste et ouvert au profit des peuples de la région et du monde", a déclaré le secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, qui a également noté que le RCEP renforçait l'intégration économique régionale en élargissant les règles d'origine cumulatives communes, les procédures douanières simplifiées, la facilitation des échanges et des règles commerciales cohérentes qui offrent une plus grande transparence, une plus grande équité et une plus grande prévisibilité pour les entreprises.

Une fois en vigueur, le RCEP éliminera les droits de douane sur jusqu'à 92 % des marchandises échangées entre ses signataires, élargira l'accès au marché pour les investissements, harmonisera les règles et réglementations et renforcera les chaînes d'approvisionnement au sein de la zone de libre-échange massive, a-t-il ajouté. - VNA