Phnom Penh, 3 novembre (VNA) - Certaines études menées par de grandes institutions internationales ont montré qu'une mise en œuvre complète de l'accord de partenariat économique global régional augmentera le volume des échanges d'environ 40 milliards de dollars, a déclaré le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen.



S'exprimant lors d'un forum de haut niveau sur le 10e anniversaire de l'accord de partenariat économique régional global (RCEP) à Phnom Penh le 2 novembre, Hun Sen a déclaré qu'avec l'augmentation du volume des échanges, le revenu réel augmentera jusqu'à 2,5%, augmenter les activités commerciales parmi les membres du RCEP de 12,3 % et aider à améliorer les moyens de subsistance de 27 millions de personnes supplémentaires dans la classe moyenne pour la région du RCEP d'ici 2035, tandis que le RCEP devrait augmenter les revenus mondiaux jusqu'à 263 milliards de dollars.



Pour le Cambodge, une étude de l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA) au début de 2022 a montré que le produit intérieur brut (PIB) du Cambodge pourrait augmenter d'environ 2% à 3,8%, les exportations augmenteraient entre 9,4% et 18%, les opportunités d'emploi augmenteraient de 3,2% à 6,2% par an et les recettes fiscales pourraient augmenter de 2% à 3,9% par an tandis que l'investissement global pourrait augmenter d'environ 23,4%, a-t-il déclaré.



Le RCEP est un accord de libre-échange entre les pays d'Asie-Pacifique que sont l'Australie, le Brunei, le Cambodge, la Chine, l'Indonésie, le Japon, la République de Corée, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Les 15 pays membres représentent environ 30% de la population mondiale, avec 2,2 milliards d'habitants.- VNA

