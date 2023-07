Lors du dialogue. Photo : VNA

Rome, 4 juillet (VNA) - Le Vietnam et l'Italie se sont mis d'accord sur l'orientation visant à renforcer la coopération en matière de défense dans divers domaines, en se concentrant sur l'échange de délégations à tous les niveaux, la formation des ressources humaines, l'industrie de la défense et le transfert de technologie.Un tel consensus a été annoncé lors du quatrième dialogue sur la politique de défense Vietnam-Italie à Rome, coprésidé par le membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien et le secrétaire italien d'État à la Défense, Matteo Perego di Cremnago.Lors de l'événement, les deux parties ont convenu de promouvoir l'échange d'expériences dans le déploiement de forces pour participer aux activités de maintien de la paix des Nations Unies (ONU), surmonter les conséquences de la guerre au Vietnam et la collaboration en matière de cybersécurité pour la paix, la coopération et le développement pour le profit des deux peuples.En outre, les deux officiers supérieurs ont partagé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, considéré l'importance du maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité, notamment la sécurité maritime, et plaidé pour le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (UNCLOS).À son tour, Matteo Perego di Cremnago a souligné la volonté de l'Italie de soutenir l'Armée populaire du Vietnam pour renforcer ses capacités et promouvoir une coopération bilatérale pratique et efficace en matière de défense par le biais du dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres des deux nations.Au cours de son séjour dans le pays européen, Hoang Xuan Chien et sa suite ont eu des entretiens avec le ministre de la Défense, Guido Crosetto, l'amiral Luciano Portolano, secrétaire général de la Défense, et des représentants de l'Association italienne de l'industrie aérospatiale, de la défense et sécurité, pour discuter des mesures visant à promouvoir les liens de coopération en matière de défense.En 2023, le Vietnam et l' Italie célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1973 - 2023) et les 10 ans de partenariat stratégique (2013 - 2023). Au cours des 50 dernières années, la relation de coopération amicale entre le Vietnam et l'Italie a toujours été promue par les dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement dans de nombreux domaines de la politique, de la diplomatie, de l’économie, du commerce, de l'investissement, de la défense, de la sécurité, de la culture, du tourisme et des échanges interpersonnels.- VNA