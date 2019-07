Bac Giang (VNA) – L’école d’Espoir Samsung, le 3e du genre au Vietnam, sera construite dans le district de Hiep Hoa, dans la province de Bac Giang au Nord, à l'intention de plus de 300 élèves locaux démunis.

La séance de travail. Photo: VNA



C’est l’information communiquée lors d'une séance de travail vendredi 26 juillet entre les autorités provinciales, des représentants de Samsung Vietnam et l'organisation sud-coréenne Food for the Hungry International (KFHI).



Les parties ont convenu de réaliser ce projet d’école d’Espoir dans 10 ans avec un investissement total de près de 20 milliards de dongs (860.000 USD), dont plus de 8 milliards de dongs seront financés par Samsung Vietnam et consacrés aux infrastructures, à l’achat d’équipements et aux dépenses pour la gestion.



L'école mettra en œuvre le Programme de développement de l'enfant (Child Development Programme), qui propose les activités comme les arts, la musique, l'informatique, les langues étrangères, et aussi des programmes de soin à la santé des élèves.



Le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo-ho, a espéré que cette école aiderait les jeunes à accéder à un système d'éducation complet et à devenir de bons citoyens.

À cette occasion, les parties concernées ont signé un mémorandum sur la mise en œuvre de ce projet d’école d’Espoir Samsung.



Présent à la cérémonie de signature, Nguyen Van Linh, président du Comité populaire de Bac Giang, a souligné l’importance de ce projet pour la province et les relations entre le Vietnam et la République de Corée.



Il s'est engagé à créer les meilleures conditions pour la construction de l'école, suggérant que Samsung Vietnam et KFHI accordaient une grande attention aux activités de bien-être social dans la province.

Pour rappel, KFHI et Samsung Electronics Vietnam avaient conjointement financé un projet de construction de toilettes et de systèmes de purification de l'eau en faveur de 26 écoles primaires et secondaires à Bac Giang, au service de près de 200.000 élèves locaux.

Les deux autres écoles d’Espoir Samsung ont été construites dans les provinces de Bac Ninh et Thai Nguyen. -VNA